У Карпатах школяр загинув на екскурсії до знаменитого водоспаду

НП сталася близько полудня в селі Кам'янка. До служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у місцевому водоспаді тоне дитина.

Рятувальники зі Сколе екстрено прибули на місце. Але, на жаль, тільки вже для того, щоб дістати тіло школяра з води.

Співробітники пожежно-рятувального відділення за допомогою бензопили розрізали дерево, за яке зачепилася дитина, звільнили та за допомогою рятувальних мотузок витягли на берег, після чого передали медикам. А вони тільки констатували смерть.

Загиблим хлопчиком виявився житель Львова, 2006 року народження. Він навчався в 6 класі.

У водоспаді Кам'янка у Стрийському районі загинув 6-класник зі Львова (фото: lv.dsns.gov.ua)

Водоспад Кам'янка розташований поблизу сіл Кам'янка та Дубина (Львівська область), і є популярною для туристів локацією в цьому районі.

Геологічна пам'ятка природи розташована на річці Кам'янка. Водоспад утворився в розломі гірського хребта, а каскад висотою майже 7 метрів розділений скелястими виступами на дві основні частини. У порівнянні з іншими водоспадами Національного природного парку "Святі Бескиди", в Кам'янці відслонюються потужні товщі пісковиків, перешаровані аргілітами.

Біля водоспаду Кам'янка також розташовані Журавлине озеро ("Мертве") і скельний комплекс "Острів Пасхи" на вершині хребта Ключ, які називають "must see" для туристів у Кам'янці.