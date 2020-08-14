У Карпатах загинув відомий київський нейрохірург, доктор медичних наук. Трагедія сталася під час проходження туристичного маршруту на гору Стримба біля села Колочава. 55-річному чоловікові стало погано, і відкачати його не вдалося.

На гору Стримба 55-річний Юрій Ямінський вирушив у складі групи з 5 осіб, в поході його супроводжував син і колеги. Деталі трагедії розповіли в "Укрінформі" з посиланням на власні джерела.

Після сходження на гору, Ямінському раптово стало погано, він впав разом з рюкзаком і спорядженням. Колеги хірурга намагалися надати йому допомогу, реанімувати його, але всі їх зусилля не дали позитивного результату.

До того часу, коли на місце прибули рятувальники та медичні працівники, чоловік уже не подавав ознак життя. Близько 10 вечора тіло Ямінського доставили в село Колочава та передали поліції для проведення слідчих дій. За попередніми даними, лікар помер від раптового серцевого нападу.

Як пояснили рятувальники, маршрут, по якому рухалася група – нескладний, він розрахований на один день і є популярним серед туристів. Однак спека могла стати причиною погіршення самопочуття Ямінського і це призвело до серцевого нападу.

Ямінський Юрій Ярославович – лікар вищої категорії, доктор медичних наук з 27-річним стажем. Працював в Інституті нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова. Закінчив Івано-Франківський національний медичний університет, а потім аспірантуру в Інституті нейрохірургії ім. Акад. Ромоданова, у 2003 році отримав звання доктора медичних наук.

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