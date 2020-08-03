У Карпатах оленятко напало на грибника: відео підірвало мережу

У Карпатах в лісі на грибника напало маленьке оленятко (фото: pixabay.com)

У Карпатах грибники наткнулися на оленя

У Карпатському лісі грибники зіткнулися з опором з боку маленького оленяти, яке захищав свою територію і дуже старанно проганяло чужинців.

Відео, яке виглядає досить кумедним, опублікував засновник ТК "Буковель" Олександр Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

В ліс по гриби ходити не така легка справа , Друзі !) Ось такі бувають випадки!) В лісі живуть потужні захисники...) Які... Опубліковано Олександром Шевченком Вівторок, 28 липня 2020 р.

У Карпатах в лісі на грибника напало маленьке оленятко (відео: facebook.com/YaShevchenkoUa)

"У лісі живуть потужні захисники. Які можуть запитати у кожного, хто гриби прийшов збирати. Чи садили ви ті грибочки в лісі, щоб збирати? Так буває в Буковелі!" - написав Олександр.

Дане відео набрало вже 5.9 мільйонів переглядів і майже 47 тисяч репостів.

Нагадаємо, в Одесі жінка влізла в зоопарк, щоб допомогти пологів козулі, але все закінчилося трагедією. Відвідувачка зоопарку побачила, як косуля, коли народила, то почала штовхати свого дитинча, і вирішила, що вона його б'є.

Після цього жінка влізла в вольєр, щоб "врятувати" оленя. Вона віднесла тварину охороні, але воно померло, оскільки не встигло отримати молозиво, яке повинно було запустити його травну систему. Дитинча намагалися віддати матері, але вона його вже не прийняла.

Раніше ми писали про милі на вигляд рослини, які можуть заподіяти важкі опіки. Лікарі розповіли, що до них часто звертаються люди, які виявляють на шкірі почервоніння, висип і опіки після контакту з рослинами.