ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Карпатах оленятко напало на грибника: відео підірвало мережу

Карпати, Понеділок 03 серпня 2020 23:26
У Карпатах оленятко напало на грибника: відео підірвало мережу
У Карпатах в лісі на грибника напало маленьке оленятко (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

У Карпатах грибники наткнулися на оленя

У Карпатському лісі грибники зіткнулися з опором з боку маленького оленяти, яке захищав свою територію і дуже старанно проганяло чужинців.

Відео, яке виглядає досить кумедним, опублікував засновник ТК "Буковель" Олександр Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

В ліс по гриби ходити не така легка справа , Друзі !) Ось такі бувають випадки!) В лісі живуть потужні захисники...) Які...

Опубліковано Олександром Шевченком Вівторок, 28 липня 2020 р.

У Карпатах в лісі на грибника напало маленьке оленятко (відео: facebook.com/YaShevchenkoUa)

"У лісі живуть потужні захисники. Які можуть запитати у кожного, хто гриби прийшов збирати. Чи садили ви ті грибочки в лісі, щоб збирати? Так буває в Буковелі!" - написав Олександр.

Дане відео набрало вже 5.9 мільйонів переглядів і майже 47 тисяч репостів.

Нагадаємо, в Одесі жінка влізла в зоопарк, щоб допомогти пологів козулі, але все закінчилося трагедією. Відвідувачка зоопарку побачила, як косуля, коли народила, то почала штовхати свого дитинча, і вирішила, що вона його б'є.

Після цього жінка влізла в вольєр, щоб "врятувати" оленя. Вона віднесла тварину охороні, але воно померло, оскільки не встигло отримати молозиво, яке повинно було запустити його травну систему. Дитинча намагалися віддати матері, але вона його вже не прийняла.

Раніше ми писали про милі на вигляд рослини, які можуть заподіяти важкі опіки. Лікарі розповіли, що до них часто звертаються люди, які виявляють на шкірі почервоніння, висип і опіки після контакту з рослинами.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Карпатыживотные
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся