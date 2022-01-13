У Карпатах охорона готелю побила туристів через зауваження: за відпочинок кияни заплатили 80 тисяч (відео)

У готель з високим рейтингом перед Новим роком приїхала компанія молодих людей з восьми чоловік. За житло зі сніданками, за словами відпочиваючих, вони заплатили близько 80 тисяч гривень.

Початок конфлікту

Дівчата розповіли, що за сніданком вони нічого не з'їли, бо було несмачно. Вони попросили адміністратора сказати кухареві, щоб їм приготували інший. Їм відповіли, що наступного дня вони зможуть вибрати інший сніданок.

"Вона сказала, що завтра виберете інший, сьогодні нічого міняти не будемо. "Те, що вам не сподобався омлет - це ваші проблеми. Я його пробую щоранку і мені все подобається". Розвернулася і пішла. А я їй крикнула "вівця тупа", - розповіли постраждалі.

Потім дівчата підійшли до стійки адміністратора, яка, за їхніми словами, почала бити одну з них.

Скріншот з відео

У конфлікт дівчат втрутилися хлопці киянок. Але до них до них відразу прибігли троє чоловіків, які почали їх бити.

Скріншот з відео

Вони викликали поліцію, але ті їм сказали виселятися з готелю, як того вимагала адміністрація. При цьому гроші туристам повертати не захотіли.

Кияни скаржаться на те, що при заселенні їм не дали ніяких чеків. Вони здійснювали оплату частково на карту, а частково готівкою. У підсумку туристи все ж пробули в готелі ті дні, за які заплатили.

Як убезпечити себе від подібного

Адвокат Ганна Коновалова прокоментувала ситуацію і зазначила, що завжди необхідно вимагати від готелю договір про надання послуг. Таким чином, буде доказ в суді.

Якщо ж робите оплату на банківську карту - обов'язково вказуйте призначення платежу. Крім того, експерт радить вести листування з адміністрацією готелю в письмовому вигляді - через електронну пошту або інші месенджери.

У Карпатах між туристами та працівниками готелю сталася бійка (відео: YouTube)