Кароль засветилась в платье за 42 тысячи: дерзкое декольте, на которое не каждая отважится (фото)

Артистка в свои 40 лет может похвастаться подтянутой фигурой - ее она подчеркнула "маленьким" черным платьем. Изюминкой наряда стало необычное декольте с прозрачным лифом и вшитыми чашками.



Кароль показалась в необычном наряде (фото: instagram.com/tina_karol)

Дополнить такой наряд она решила черными колготками и лакированными туфлями на каблуках.



Певица продемонстрировала подтянутую фигуру (фото: instagram.com/tina_karol)

Завершали образ Кароль легкий макияж с акцентом на губах, а также прическа - высокий хвост на затылке.



Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

На фото можно увидеть, что артистка не побоялась в достаточно откровенном наряде и на каблуках показать некоторые ассаны йоги, которой она занимается на протяжении нескольких последних лет.



Тина Кароль и Женя Янович (фото: instagram.com/tina_karol)

Сколько стоит платье Тины Кароль

Для съемки артистка выбрала платье английского бренда Christopher Kane. Его стоимость - 905 евро (примерно 42 тысячи гривен). Правда сейчас наряд можно купить со скидкой -50% - за 20 тысяч.



Платье как у Тины Кароль (фото: mytheresa.com)

В описании сказано, что платье "играет с оптическими иллюзиями". Оно имеет структурированный прозрачный лиф с регулируемыми бретелями и вшитыми черными чашками.



Тина Кароль в платье за 42 тысячи (коллаж: РБК-Украина)

Напомним, Тина Кароль (настоящее имя Татьяна Либерман ) - украинская певица и актриса, телеведущая, общественный деятель. Народная артистка Украины (2017).

В последние годы певица много времени уделяет спорту: она занимается йогой, прыгает на скакалке, а также стоит в планке, бегает, отжимается. Кароль призналась, что может заниматься спортом и по два раза в день. Например, прыгать 40 минут на скакалке.

По словам Тины, йогой она начала заниматься самостоятельно благодаря видео на YouTube. Сейчас она практикует самый сложный уровень йоги - аштанга-йога.



Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)