Карма в дії: у Херсоні окупант хотів зняти з дерева синьо-жовту стрічку та поплатився

За його словами, боротьба російських окупантів з українськими символами доходить просто до абсурду.

Російський військовослужбовець хотів зняти синьо-жовту стрічку з дерева. Для цього він заліз на нього, але щось пішло не так. Дерево не витримало чималої ваги окупанта, тому він впав.

"Вже завезених з Криму агітаторів не вистачає, тому вони залучають військових. Вони зафарбовують фарбою синьо-блакитні написи на стінах. Один товстенький військовий поліз на дерево, щоб зірвати стрічки. В результаті він впав з висоти два з половиною метра. Потім його чотири окупанта несли", - розповів депутат.

Такий випадок доводить, що українська земля бореться з ворогом та всіляко перешкоджає їм.