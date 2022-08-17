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Карма в дії: у Херсоні окупант хотів зняти з дерева синьо-жовту стрічку та поплатився

Окупант впав з дерева у Херсоні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Росіяни бояться українців та їхньої символіки як вогню. Зокрема, кумедний випадок стався у Херсоні, коли окупант хотів зняти синьо-жовті стрічки.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, боротьба російських окупантів з українськими символами доходить просто до абсурду.

Російський військовослужбовець хотів зняти синьо-жовту стрічку з дерева. Для цього він заліз на нього, але щось пішло не так. Дерево не витримало чималої ваги окупанта, тому він впав.

"Вже завезених з Криму агітаторів не вистачає, тому вони залучають військових. Вони зафарбовують фарбою синьо-блакитні написи на стінах. Один товстенький військовий поліз на дерево, щоб зірвати стрічки. В результаті він впав з висоти два з половиною метра. Потім його чотири окупанта несли", - розповів депутат.

Такий випадок доводить, що українська земля бореться з ворогом та всіляко перешкоджає їм.

Раніше ми повідомляли, що у мережі показали, як окупанти у Маріуполі "оновлюють" транспорт. Інновації "русского міра" просто вважають, адже вони не можуть замінити навіть поручні.

Також ми писали, що у "ДНР" прив'язують коптери до вудочок, щоб не загубити. Все тому, що окупанти бояться "глушилок" українських захисників.

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Херсон