KARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринок

Kyiv Animal Rescue Group - організація, яка займається порятунком тварин, що потрапили в небезпечні для здоров'я та життя ситуації. Лише за півмісяця, з 16 травня по 1 червня команда з порятунку тварин виконала 56 виїздів.
Дивіться нижче в нашому матеріалі милі фото врятованих тваринок.
Як розповіли на Facebook-сторінці KARG, за цей час вони надали допомогу собакам, кішкам, їжакам, білкам, воронам, крукам, качкам, чайкам, голубам.
В які тільки складні ситуації не потрапляли бідолахи: на дерева залазили, в шахти падали, в огорожах застрявали, в сітках заплутувалися.
Але рятувальникам, які можуть пробратися в найвужчі щілини, аби допомогти тваринам, нічого не страшно.
Ось як працює команда Kyiv Animal Rescue Group:
Рятувальники завжди раді благодійникам, за допомогою яких шанс на життя отримає більше тваринок.
Фінансова допомога актуальна на карти:
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