KARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринок

Як розповіли на Facebook-сторінці KARG, за цей час вони надали допомогу собакам, кішкам, їжакам, білкам, воронам, крукам, качкам, чайкам, голубам.

В які тільки складні ситуації не потрапляли бідолахи: на дерева залазили, в шахти падали, в огорожах застрявали, в сітках заплутувалися.

Але рятувальникам, які можуть пробратися в найвужчі щілини, аби допомогти тваринам, нічого не страшно.

Ось як працює команда Kyiv Animal Rescue Group:

Рятувальники завжди раді благодійникам, за допомогою яких шанс на життя отримає більше тваринок.

Фінансова допомога актуальна на карти: