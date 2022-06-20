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KARG показала фото врятованих совенят, білченят, котенят та інших тваринок

Колаж РБК-Україна: Kyiv Animal Rescue Group рятує тварин у Києві
Автор: Світлана Мащенко

Kyiv Animal Rescue Group - організація, яка займається порятунком тварин, що потрапили в небезпечні для здоров'я та життя ситуації. Лише за півмісяця, з 16 травня по 1 червня команда з порятунку тварин виконала 56 виїздів.

Дивіться нижче в нашому матеріалі милі фото врятованих тваринок.

Як розповіли на Facebook-сторінці KARG, за цей час вони надали допомогу собакам, кішкам, їжакам, білкам, воронам, крукам, качкам, чайкам, голубам.

В які тільки складні ситуації не потрапляли бідолахи: на дерева залазили, в шахти падали, в огорожах застрявали, в сітках заплутувалися.

Але рятувальникам, які можуть пробратися в найвужчі щілини, аби допомогти тваринам, нічого не страшно.

Ось як працює команда Kyiv Animal Rescue Group:

Рятувальники завжди раді благодійникам, за допомогою яких шанс на життя отримає більше тваринок.

Фінансова допомога актуальна на карти:

  • 4149439311787133 - спорядження
  • 4731185621097846 - тварини та корма
  • 4441114445873266 - Монобанк
  • karg.paypal@gmail.com - paypal

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