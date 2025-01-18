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Кардиотренажер №1 для быстрого похудения и улучшения осанки

Чем полезен гребной тренажер (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Гребной тренажер помогает провести высокоинтенсивную кардиотренировку, которая задействует почти все мышцы тела. В результате можно сжечь много калорий и уменьшить вес тела.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Чем полезен гребной тренажер

  • Улучшает осанку - занятия на гребном тренажере тренируют все основные группы мышц. Это укрепляет корпус и спину, улучшая осанку

Регулярные занятия только на гребном тренажере способны заменить полноценные тренировки в тренажерном зале. Поскольку, помимо проработки практически всех групп мышц, эти упражнения укрепляют сердечную мышцу и сосуды.

Гребной тренажер (фото: Freepik)

Как выполнять гребную тягу

Сядьте, пристегните ноги к платформе и держись руками за ручку. Держите руки прямыми, а верхнюю часть тела слегка наклоните вперед. Мышцы пресса должны быть напряжены, а плечи расслаблены.

Сохраняя наклон туловища вперед, полностью вытяните ноги и начинайте тянуть ручку тренажера к груди. Делать движения нужно плавно, задействуя все группы мышц.

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