Кардиотренажер №1 для быстрого похудения и улучшения осанки

Гребной тренажер помогает провести высокоинтенсивную кардиотренировку, которая задействует почти все мышцы тела. В результате можно сжечь много калорий и уменьшить вес тела.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Регулярные занятия только на гребном тренажере способны заменить полноценные тренировки в тренажерном зале. Поскольку, помимо проработки практически всех групп мышц, эти упражнения укрепляют сердечную мышцу и сосуды.
Сядьте, пристегните ноги к платформе и держись руками за ручку. Держите руки прямыми, а верхнюю часть тела слегка наклоните вперед. Мышцы пресса должны быть напряжены, а плечи расслаблены.
Сохраняя наклон туловища вперед, полностью вытяните ноги и начинайте тянуть ручку тренажера к груди. Делать движения нужно плавно, задействуя все группы мышц.
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