Кардиотренажер №1 для быстрого похудения и улучшения осанки

Чем полезен гребной тренажер









Улучшает осанку - занятия на гребном тренажере тренируют все основные группы мышц. Это укрепляет корпус и спину, улучшая осанку

Регулярные занятия только на гребном тренажере способны заменить полноценные тренировки в тренажерном зале. Поскольку, помимо проработки практически всех групп мышц, эти упражнения укрепляют сердечную мышцу и сосуды.

Гребной тренажер (фото: Freepik)

Как выполнять гребную тягу

Сядьте, пристегните ноги к платформе и держись руками за ручку. Держите руки прямыми, а верхнюю часть тела слегка наклоните вперед. Мышцы пресса должны быть напряжены, а плечи расслаблены.

Сохраняя наклон туловища вперед, полностью вытяните ноги и начинайте тянуть ручку тренажера к груди. Делать движения нужно плавно, задействуя все группы мышц.