Кардиотренажер №1 для быстрого похудения и улучшения осанки

Гребной тренажер помогает провести высокоинтенсивную кардиотренировку, которая задействует почти все мышцы тела. В результате можно сжечь много калорий и уменьшить вес тела.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Чем полезен гребной тренажер

По словам тренера Бриттани Рубио, гребной тренажер является лучшим кардиотренажером для тренировки всего тела. Он активирует почти все основные группы мышц - мышцы спины, рук, ног и плеч, одновременно обеспечивая невероятную кардиотренировку с низкой нагрузкой и высокой интенсивностью.

Гребной тренажер - отличный способ нарастить силу и выносливость, сжигая калории. Также тренажер имеет следующие преимущества:

Наращивает силу - гребля обеспечивает сопротивление при каждом гребке, помогая тонизировать мышцы и повысить выносливость

Повышает выносливость - гребля стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, улучшая выносливость

Быстрое сжигание калорий - тренажер помогает быстро сжечь калории, поскольку требует много энергии и привлекает все тело

Полезен для суставов . Гребной тренажер является прекрасным для тех, кто борется с болью в суставе. Также подходит для любого возраста и уровня физической подготовки

Улучшает осанку - занятия на гребном тренажере тренируют все основные группы мышц. Это укрепляет корпус и спину, улучшая осанку

Регулярные занятия только на гребном тренажере способны заменить полноценные тренировки в тренажерном зале. Поскольку, помимо проработки практически всех групп мышц, эти упражнения укрепляют сердечную мышцу и сосуды.

Гребной тренажер (фото: Freepik)

Как выполнять гребную тягу

Сядьте, пристегните ноги к платформе и держись руками за ручку. Держите руки прямыми, а верхнюю часть тела слегка наклоните вперед. Мышцы пресса должны быть напряжены, а плечи расслаблены.

Сохраняя наклон туловища вперед, полностью вытяните ноги и начинайте тянуть ручку тренажера к груди. Делать движения нужно плавно, задействуя все группы мышц.