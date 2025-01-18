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Кардиотренажер №1 для быстрого похудения и улучшения осанки

Суббота 18 января 2025 14:44
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Кардиотренажер №1 для быстрого похудения и улучшения осанки Чем полезен гребной тренажер (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Гребной тренажер помогает провести высокоинтенсивную кардиотренировку, которая задействует почти все мышцы тела. В результате можно сжечь много калорий и уменьшить вес тела.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Чем полезен гребной тренажер

По словам тренера Бриттани Рубио, гребной тренажер является лучшим кардиотренажером для тренировки всего тела. Он активирует почти все основные группы мышц - мышцы спины, рук, ног и плеч, одновременно обеспечивая невероятную кардиотренировку с низкой нагрузкой и высокой интенсивностью.

Гребной тренажер - отличный способ нарастить силу и выносливость, сжигая калории. Также тренажер имеет следующие преимущества:

  • Наращивает силу - гребля обеспечивает сопротивление при каждом гребке, помогая тонизировать мышцы и повысить выносливость
  • Повышает выносливость - гребля стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, улучшая выносливость
  • Быстрое сжигание калорий - тренажер помогает быстро сжечь калории, поскольку требует много энергии и привлекает все тело
  • Полезен для суставов. Гребной тренажер является прекрасным для тех, кто борется с болью в суставе. Также подходит для любого возраста и уровня физической подготовки
  • Улучшает осанку - занятия на гребном тренажере тренируют все основные группы мышц. Это укрепляет корпус и спину, улучшая осанку

Регулярные занятия только на гребном тренажере способны заменить полноценные тренировки в тренажерном зале. Поскольку, помимо проработки практически всех групп мышц, эти упражнения укрепляют сердечную мышцу и сосуды.

Кардиотренажер №1 для быстрого похудения и улучшения осанкиГребной тренажер (фото: Freepik)

Как выполнять гребную тягу

Сядьте, пристегните ноги к платформе и держись руками за ручку. Держите руки прямыми, а верхнюю часть тела слегка наклоните вперед. Мышцы пресса должны быть напряжены, а плечи расслаблены.

Сохраняя наклон туловища вперед, полностью вытяните ноги и начинайте тянуть ручку тренажера к груди. Делать движения нужно плавно, задействуя все группы мышц.

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