Кардіологи зробили заяву про новий штам коронавірусу: мішенню стає серце

"Встановили, що першою точкою поразки мутованого коронавірусу є легені. Відомо, що в легенях є велика кількість рецепторів, з якими контактує вірус", - відзначає фахівець.

Лікар повідомив, що уражаються легені майже у всіх пацієнтів з коронавірусом і з'являється пневмонія або плеврит. У пацієнтів з тяжким перебігом хвороби посилюється дихальна недостатність, а потім доводиться підключати хворого до апарату штучного дихання. Проте головною мішенню коронавірусу є серце людини.

"Легені не є органом-мішенню, а органом-господарем. Рецептори, де вірус потрапляє і закріплюється в тілі, знаходяться не лише в легенях, але й в серці, внутрішній стінці судин, тонкому кишечнику, нирках і нервових клітинах", - додав кардіолог.

Він пояснив, що коронавірус викликає такі наслідки через те, що частинки вірусу осідають безпосередньо в самому серці й токсини викликають функціональну слабкість. Це призводить до запалення серцевого м'яза – міокардиту.

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