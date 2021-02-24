RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кардіологи зробили заяву про новий штам коронавірусу: мішенню стає серце

Автор: Анна Шиканова

Коронавірус продовжує поширюватися по світу та в Україні. Стали з'являтися нові штами цього вірусу і вчені стверджують, що це природний процес. Найбільшу небезпеку коронавірус представляє для людей з хронічними захворюваннями.

Лікар-кардіолог, професор медицини Фарук Джингьоз з Туреччини заявив, що новий штам коронавірусу потрапляє в організм через легені, але головною його метою є серце. Про це повідомляє CNN.

"Встановили, що першою точкою поразки мутованого коронавірусу є легені. Відомо, що в легенях є велика кількість рецепторів, з якими контактує вірус", - відзначає фахівець.

Лікар повідомив, що уражаються легені майже у всіх пацієнтів з коронавірусом і з'являється пневмонія або плеврит. У пацієнтів з тяжким перебігом хвороби посилюється дихальна недостатність, а потім доводиться підключати хворого до апарату штучного дихання. Проте головною мішенню коронавірусу є серце людини.

"Легені не є органом-мішенню, а органом-господарем. Рецептори, де вірус потрапляє і закріплюється в тілі, знаходяться не лише в легенях, але й в серці, внутрішній стінці судин, тонкому кишечнику, нирках і нервових клітинах", - додав кардіолог.

Він пояснив, що коронавірус викликає такі наслідки через те, що частинки вірусу осідають безпосередньо в самому серці й токсини викликають функціональну слабкість. Це призводить до запалення серцевого м'яза – міокардиту.

серцевих

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стало відомо про компенсації за побічну реакцію на вакцину від COVID-19.

А також ми розповідали про те, вчені дали прогноз по COVID-19 для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КоронавірусCOVID-19сердце
Читайте також
Ляшко: імунітет після вакцини від COVID діє мінімум 12 місяців
Це супутнє захворювання при COVID-19 найчастіше вбиває українців
Прогноз погоди