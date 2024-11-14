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Кардиолог рассказала, как распознать инфаркт на ранних стадиях

Фото: Врач назвала симптомы инфаркта (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Инфаркт миокарда - это поражение сердечной мышцы, вызванное острым нарушением его кровоснабжения. При этом пораженная часть мышцы отмирает, то есть развивается ее некроз.

Как распознать опасность на ранних стадиях рассказала в интервью РБК-Украина (проект Styler) врач-кардиолог, терапевт с более чем 25-летним стажем, кандидат медицинских наук (PhD) Елена Соломко.

Как распознать инфаркт

Врач советует обязательно позвонить в службу скорой помощи, если вы ощущаете острый приступ дискомфорта в груди, особенно сжимающую боль за грудиной или неприятное ощущение сжатия.

"Также возможно чувство боли или дискомфорт в одной или обеих руках, спине, шее, челюсти или животе. Неожиданно возникшая одышка, холодный пот, тошнота или головокружение также могут быть симптомами сердечного приступа (острого коронарного синдрома)", - рассказала кардиолог.

"К сожалению, надо помнить, что иногда сердечные приступы протекают малосимптомно и атипично, поэтому при наличии непонятных проявлений и резкого ухудшения самочувствия нужно обратиться своевременно к врачу и пройти обследование", - добавила она.

Симптомы сердечного приступа

Признаки сердечного приступа - боль (ощущение тяжести, давления, жжения), которая:

  • возникает в результате физической нагрузки, повышения частоты сердечных сокращений;
  • возникает (локализуется) за грудиной и/или в левой половине грудной клетки;
  • «отдает» в руку, под лопатку, нижнюю челюсть или шею слева (наблюдается не во всех случаях);
  • исчезает через 2-3 минуты после прекращения физической нагрузки или приема нитроглицерина.

Если есть хотя бы один из этих симптомов - немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Сердечный приступ, продолжающийся более 15-20 минут, может перерасти в инфаркт миокарда.

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