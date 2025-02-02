Лекарства от давления вызывают зависимость? Ответ кардиолога может вас очень удивить

Многие люди ошибочно думают, что лекарства от высокого давления приводят к зависимости. На самом деле такие препараты наоборот помогают избежать угрожающих состояний для жизни.

Вызывают ли лекарства от гипертонии зависимость

По словам кардиолога Натальи Иванюк, прием препаратов, которые снижают давление и стабилизируют его, обеспечивают долгую и качественную жизнь.

Если установлен диагноз гипертония, то человеку следует принимать лекарства ежедневно, иногда дважды в день и не отменять их самостоятельно. Именно эти лекарства обеспечивают стабилизацию давления и защиту от инфарктов и инсультов, то есть жизненно угрожающих последствий.

В частности, если самостоятельно отменять себе лекарства от гипертонии, то давление снова возрастет и это не означает, что возникла зависимость от лекарств.

"Это означает, что у вас гипертоническая болезнь, которая требует постоянного приема препаратов. То есть это не зависимость, это прогрессия проблемы, а именно гипертонии. Такие лекарства даже безопасно пить пожизненно", - добавила врач.

Признаки гипертонии

Гипертонию могут вызвать такие факторы, как пол, возраст, генетическая предрасположенность. И все же значительная доля зависит от образа жизни.

Риск появления гипертонии возрастает из-за:

курения и употребления алкоголя

нездорового питания - чрезмерного потребления соли

низкой физической активности и ожирения

стресса

Основные симптомы гипертонии включают:

повышенное давление (от 140/90)

головная боль

периодический шум в ушах, потемнение в глазах и головокружение

боль в области сердца

учащенное сердцебиение в спокойном состоянии

ощущение удушья

Опасным является то, что чаще всего начало артериальной гипертензии остается незамеченным.