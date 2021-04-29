Кардіолог розказав, що робити, якщо під час COVID-19 скаче тиск

Лікар рекомендує при інфекції постійно вимірювати тиск. Цікаво, що вимірювання, зроблені вдома - більш інформативні, ніж в кабінеті лікаря.

"Тиск слід вимірювати регулярно: вранці, до сніданку і прийому таблеток, і ввечері — перед сном, причому кожен раз двічі. Показники записувати. Домашні цифри точніше, ніж отримані в кабінеті лікаря, де позначається ефект білого халата-через підсвідоме хвилювання тиск підвищується", - повідомила лікар.

Після хвороби тиск повинен прийти в норму, запевнила Амосова. Це зазвичай відбувається через місяць після перенесеної хвороби.

"Терапевт або кардіолог повинен виключити можливий важкий міокардит з серцевою недостатністю (хоча це малоймовірно, якщо немає задишки, набряків). І, враховуючи цифри домашнього тиску або дані добового моніторування, скорегувати дози препаратів. За особистими спостереженнями, через місяць низький тиск почне поступово підвищуватися. Як кажуть зарубіжні лікарі, необхідно watchful waiting, що перекладається як уважне очікування, а точніше — спостереження і очікування", - резюмувала кардіолог.