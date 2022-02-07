Кардіолог пояснив, як COVID б'є по серцю, і які можуть бути ускладнення

Перенесений коронавірус у людини може дати ускладнення, які впливають на серце.

Медик повідомив, що постковідні хворі часто отримують судинні ускладнення, наприклад, ускладнений гіпертонічний криз.

Люди, у яких до коронавірусу були діагностовані хронічні серцево-судинні захворювання, мають більше шансів потрапити до кардіолога, ніж ті, у кого таких проблем не було.

Дуже часто люди з хронічними хворобами потрапляють у відділення з гострим інсультом та інфарктом.

"Хочу відповідально сказати, що це пацієнти старшої вікової групи, які мають артеріальну гіпертензію, цукровий діабет, серцеву недостатність, які перенесли інфаркт міокарда, повинні вакцинуватися від коронавірусу", - сказав лікар.

Він нагадав, що COVID-19 - це аутоімунне захворювання, що призводить до мікро- і макро-судинних ускладнень, які, в свою чергу, приведуть пацієнта на кардіологічне і невралгічне ліжко.

Не варто списувати з рахунків сезонний грип, - додає Орлов.

У патогенезі розвитку гострого інфаркту або інсульту має місце нестабільність атеросклеротичної бляшки. Один з механізмів її пошкодження - вірусна інфекція. Тому всім пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями, потрібно обов'язково робити щеплення від грипу.