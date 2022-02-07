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Кардіолог пояснив, як COVID б'є по серцю, і які можуть бути ускладнення

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Понеділок 07 лютого 2022 12:21
Кардіолог пояснив, як COVID б'є по серцю, і які можуть бути ускладнення Фото: які наслідки коронавірусу на серце (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Людмила Жукова

Перенесений коронавірус у людини може дати ускладнення, які впливають на серце.

Про це розповів завідувач кардіоневрологічним відділенням Мелітопольської ТМО Віктор Орлов.

Медик повідомив, що постковідні хворі часто отримують судинні ускладнення, наприклад, ускладнений гіпертонічний криз.

Люди, у яких до коронавірусу були діагностовані хронічні серцево-судинні захворювання, мають більше шансів потрапити до кардіолога, ніж ті, у кого таких проблем не було.

Дуже часто люди з хронічними хворобами потрапляють у відділення з гострим інсультом та інфарктом.

"Хочу відповідально сказати, що це пацієнти старшої вікової групи, які мають артеріальну гіпертензію, цукровий діабет, серцеву недостатність, які перенесли інфаркт міокарда, повинні вакцинуватися від коронавірусу", - сказав лікар.

Він нагадав, що COVID-19 - це аутоімунне захворювання, що призводить до мікро- і макро-судинних ускладнень, які, в свою чергу, приведуть пацієнта на кардіологічне і невралгічне ліжко.

Не варто списувати з рахунків сезонний грип, - додає Орлов.

У патогенезі розвитку гострого інфаркту або інсульту має місце нестабільність атеросклеротичної бляшки. Один з механізмів її пошкодження - вірусна інфекція. Тому всім пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями, потрібно обов'язково робити щеплення від грипу.

Як ми раніше писали, Комаровський пояснив, як по одному симптому визначити інфекцію.

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