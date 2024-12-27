Кардиолог назвал три популярных препарата, которые могут вызвать сердечные приступы

Здоровье сердечно-сосудистой системы является важной темой современной медицины, и использование определенных лекарств может иметь значительные последствия для нашего сердечного благополучия. В частности, некоторые препараты могут вызвать сердечный приступ.

С какими лекарствами надо быть осторожными, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca .

Какие лекарства надо принимать с осторожностью?

Доктор Аурелио Рохас назвал три распространенных препарата, которые, несмотря на то, что они широко используются, могут увеличить риск сердечных приступов и других сердечно-сосудистых проблем, если их принимать ненадлежащим образом.

Ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные средства

Ибупрофен вместе с другими НПВС, такими как напроксен и декскетопрофен, часто используется для облегчения боли и уменьшения воспаления.

Однако его длительное применение или в больших дозах может быть вредным. По словам доктора Рохаса, эти лекарства могут увеличить риск гипертонии, инфаркта, сердечной недостаточности и даже инсульта.

Перед частым или длительным использованием НПВС обязательно проконсультируйтесь с врачом. Существуют альтернативные средства для обезболивания, которые могут быть более безопасными для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Антибиотики: азитромицин и фторхинолоны

Антибиотики необходимы для лечения распространенных бактериальных инфекций; однако некоторые из них представляют значительный риск для здоровья сердца.

В частности, азитромицин и фторхинолоны связаны с опасными сердечными аритмиями из-за удлинения интервала QT на электрокардиограмме.

Если у вас или члена вашей семьи в анамнезе были сердцебиение, тахикардия или проблемы с сердцем, крайне важно обсудить с врачом возможность использования более безопасных альтернатив при назначении антибиотиков.

Омепразол

Омепразол обычно назначают для лечения желудочно-кишечных проблем, таких как изжога, язва и гастроэзофагеальный рефлюкс. Однако длительное использование может быть связано с повышенным риском снижения уровня магния в крови, что, в свою очередь, может привести к сердечным аритмиям.

Кроме того, ИПП могут препятствовать усвоению основных питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Омепразол нельзя применять постоянно без назначения врача.

Если это необходимо в течение длительного периода, рекомендуется рассмотреть возможность приема добавок цитрата магния или бисглицината для смягчения возможных побочных эффектов.