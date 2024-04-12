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Кардиолог назвал самый полезный сыр для здоровья: его можно купить в любом супермаркете

Какой сыр самый лучший для здоровья сердца (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сыр – это универсальный продукт, который вкусен на бутербродах, в салатах, под вино или даже просто сам по себе. Однако сыры не советуют есть тем людям, которые хотят защитить здоровье своего сердца. И это действительно правда – некоторые виды сыра могут быть вредны. Однако есть продукт, который кардиологи считают очень полезным.

Какой сыр очень полезен вашему сердцу и его советуют есть кардиологи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Parade.

По словам доктора медицинских наук и сертифицированного интервенционного кардиолога Ченг-Хан Чена, некоторые продукты, например с высоким содержанием насыщенных жиров и натрия, могут значительно увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. И наоборот – растительная диета с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием насыщенных жиров может быть полезна для вашего сердца.

При этом эксперт считает, что хотя сыр может содержать много насыщенных жиров и натрия, он может являться частью диеты, полезной для сердца.

Доктор Чен ссылается на исследование, которое в 2022 году разместили в журнале Nutrients, показавшее, что люди, которые употребляли сыр, имели меньший риск сердечных заболеваний. Он подчеркнул, что есть предупреждения о потреблении сыра в рамках диеты, полезной для сердца.

"В сыре, который вы выбираете, не должно быть слишком много насыщенных жиров и натрия. И есть его нужно в умеренном количестве", - говорит он.

Кардиолог назвал сыр, который считает лучшим для здоровья сердца – и это моцарелла.

"Это отличный источник белка и кальция, он может содержать пробиотики, которые полезны для здоровья кишечника и иммунитета. В свежей моцарелле меньше насыщенных жиров и натрия, чем в других сырах", - добавил доктор Чен.

Он добавил, что в 100 г сыра моцарелла содержится более 6 г белка, 143 мг кальция, 138 мг натрия и около 4 граммов насыщенных жиров.

А от промышленных сыров или обработанных продуктов доктор рекомендовал воздерживаться, чтобы не навредить здоровью.

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