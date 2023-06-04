Кардиолог назвала способы и препараты, которые точно помогут при высоком давлении

При резких скачках давления - повышении или понижении, изменениях пульса или боли за грудиной следует принять "быстрые" меры, которые помогут нормализовать состояние. Они необходимы, когда рядом нет врача, или вы ждете экстренной помощи.
О том, как правильно это делать, в Instagram рассказала кардиолог Анна Калиневич.
Если ваше давление меньше 100/60 мм рт. ст., и вы чувствуете соответствующие симптомы, вам следует:
Выпейте препарат "скорой" помощи. Например, таблетку каптоприла или моксонидина (физиотенс).
Главное: не принимайте аспирин при высоком давлении!
Если низкий пульс:
Если высокий пульс (более 90 ударов в минуту):
Важно! Если вы чувствуете, что это не просто тахикардия, а аритмия, то примите таблетку скорой помощи, которую рекомендовал ваш врач.
Важно помнить главное правило лечения гипертонии (артериальной гипертензии): оно должно быть системным при таком диагнозе. Нельзя самому себе назначать и отменять лекарства, когда стало лучше. Если заметили, что ваши лекарства перестали работать как следует, проконсультируйтесь с кардиологом для коррекции лечения.
Врач-кардиолог Юлия Смерека в Instagram дала следующие показатели для взрослых от 18 до более 80 лет:
Фото: instagram.com/likarsmereka
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