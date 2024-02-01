Кардиолог назвала обследование, которое нужно периодически проходить: поможет обнаружить инфаркт
УЗИ сердца считается наиболее информативным методом диагностики сердца. Такой способ позволяет определить наличие функциональных и органических поражений сердца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
Почему этот метод важен
С помощью УЗИ сердца можно определить состояние клапанного аппарата.
УЗИ покажет наличие инфаркта миокарда, патологическое увеличение камер сердечной мышцы, утолщение стенок сердца (часто встречается у спортсменов), врожденные и приобретенные пороки сердца и т.д.
Именно благодаря этому обследованию врач получает основные параметры вашего сердца, при необходимости определяет план лечения и устанавливает конечный диагноз.
Как часто нужно проходить обследование
Кардиолог отметила, что мужчинам старше 40 лет и женщинам старше 45 лет нужно проходить каждые 2-3 года, при отсутствии проблем со здоровьем.
В частности, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, но без обострений - 1 раз в год.
Когда нужно делать
Сделать УЗИ нужно, если наблюдается:
- сильное сердцебиение, изменение сердечного ритма
- одышка, грудные боли, постоянный кашель
- скачки давления в сторону повышения, потери сознания
- отек конечностей, посинение кожных покровов
- беспричинное повышение температуры тела, при усиленной одышке, сердцебиение
Противопоказания к обследованию:
- большой размер женской груди
- бронхиальная астма
- деформация грудины
Если вы решили сделать УЗИ сердца, то вы должны знать, что:
- накануне нельзя уставать, нервничать
- пить алкоголь, кофе, антидепрессанты
- нужно нормализовать артериальное давление, если оно подскочило
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