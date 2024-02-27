Кардиолог назвала лекарство, которое нельзя принимать при низком артериальном давлении

Снижают ли АД обезболивающие препараты

По словам врача, прием обезболивающих препаратов называют НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты). Они только повышают артериальное давление.

Так происходит, потому что основное их действие - это блокировка выработки простагландинов (производные ненасыщенных жирных кислот, участвующих в регуляции обмена веществ).

Простагландины, благодаря их блокированию, уменьшают боль. Но с другой стороны, они расслабляют сосуды и чем их меньше, соответственно, тем больше спазм.

Они также задерживают жидкость и натрий в организме. Поэтому повышается объем циркулирующей крови, увеличивается артериальное давление.

Кроме того, препарат снижает действие гипотензивных препаратов. Если более конкретно, обезболивающие препараты ослабляют действие препаратов от гипертонии. Поэтому, когда вы регулярно принимаете НПВП, например через больные суставы, обязательно сообщите об этом врачу.

"К сожалению, нет золотой середины. Вы или принимаете эти препараты или нет. Но они в любом случае будут негативно влиять на здоровье вашего сердца", - говорится в сообщении.

Важно помнить, что любое лекарство имеет свое применение, и обезболивающее также. Они не являются пилюлей от всех недугов, поэтому нужно быть осторожными.

Нормы артериального давления

Для большинства людей нормальными считаются все цифры артериального давления ниже 140/90. При таких цифрах наши сосуды чувствуют себя комфортно и не повреждаются.

Уровни нормального артериального давления:

оптимальное давление, при котором верхнее давление составляет не более 120 мм рт. ст., а диастолический - менее 80 мм рт. ст.

нормальное артериальное давление - это давление в диапазоне 120-129 мм рт. ст. (систолическое) и 80-84 мм рт. ст. (диастолический)

повышенное нормальное давление - систолическое давление составляет 130-139 мм рт. ст., а диастолическое - 85-89 мм рт. ст

Показатели артериального давления влияют следующие факторы: