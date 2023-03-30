Кардиолог назвала фрукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний на 22%

Правильное питание помогает нам быть здоровее, и, соответственно - счастливее. Медики часто отмечают, что стоит есть больше фруктов и овощей, а некоторые из них могут принести значительную пользу сердечно-сосудистой системе.
О том, какой фрукт может помочь сердцу и сосудам, в Instagram рассказала кардиолог Наталья Федив.
Олеиновая кислота, содержащаяся в авокадо, помогает снизить уровень так называемого вредного холестерина.
Фрукт - это источник полезных мононенасыщенных жиров, витаминов С, Е, богатый фолиевой кислотой, K и Mg.
Интересно, что всего 1 авокадо обеспечивает до 20% ежедневной потребности в клетчатке.
Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Американской ассоциации сердца, в котором приняло участие более 110 тысяч участников, оказалось, что употребление двух порций авокадо в неделю способствовало снижению сердечно-сосудистых заболеваний на 16-22%.
1 порция авокадо - это 1/2 фрукта, или же 80 граммов мякоти.
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