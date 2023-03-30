Кардиолог назвала фрукт, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний на 22%

В чем секрет успеха этого фрукта

Олеиновая кислота, содержащаяся в авокадо, помогает снизить уровень так называемого вредного холестерина.

Фрукт - это источник полезных мононенасыщенных жиров, витаминов С, Е, богатый фолиевой кислотой, K и Mg.

Интересно, что всего 1 авокадо обеспечивает до 20% ежедневной потребности в клетчатке.

Сколько авокадо нужно употреблять в день

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Американской ассоциации сердца, в котором приняло участие более 110 тысяч участников, оказалось, что употребление двух порций авокадо в неделю способствовало снижению сердечно-сосудистых заболеваний на 16-22%.

1 порция авокадо - это 1/2 фрукта, или же 80 граммов мякоти.

Смотрите также, как приготовить классическую пасту гуакамоле из авокадо по рецепту Евгения Клопотенко

Ингредиенты: