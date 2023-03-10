Кардиолог назвала 10 причин боли в груди: когда это сердце, а когда - другая болезнь

Когда боль в груди - это сердце

Аневризма аорты

Боль в зоне сердца, живота (аневризма брюшного отдела), спине, иногда иррадиирует в левую руку. Может сопровождаться тахикардией, одышкой, понижением/повышением пульса. Аневризма развивается постепенно и может привести к разрыву аорты, это очень опасно! Поэтому не игнорируйте симптомы и не забывайте о плановых проверках!

Миокардит

Жгучая, сжимающая боль за грудиной или под левой лопаткой. В начале болезни возникает периодически, также может появиться одышка, слабость, особенно после каких-либо нагрузок.

Перикардит

Острая, колющая боль за грудиной, в левом плече/руке, обычно усиливается во время движений, глубокого дыхания, и уменьшается сидя в наклоне вперед. Как и миокардит, часто возникает как осложнение инфекции. Оба заболевания могут привести к сердечной недостаточности, поэтому важно своевременно их диагностировать и начать лечение.

Стенокардия

Это жгучая, давящая, сжимающая боль за грудиной, часто сопровождающаяся одышкой. Может иррадиировать ("отдавать") в левое плечо, лопатку, спину или челюсть.

Часто появляется после активной физической нагрузки и исчезает через 5-20 минут или после приема нитроглицерина. Является симптомом ишемической болезни сердца, поэтому если узнали себя - не затягивайте с визитом к кардиологу.

"Если же у вас схожие симптомы, но боль очень сильная, не исчезает в течение 20 минут и после нитроглицерина - срочно вызывайте скорую! Это может быть инфаркт миокарда!" - предостерегает кардиолог.

Боль в груди как симптом другой болезни

Опоясывающий лишай

Острая боль в грудной клетке, сопровождается сыпью на коже, головной болью, лихорадкой. Болезнь вызывает вирус герпеса. Если вы заметили эти симптомы - скорее обращайтесь к дерматологу!

Панкреатит

Чаще это боль в верхней части живота, но может отдаваться в зону под левой лопаткой или за грудиной. Обычно появляется после употребления жирной пищи или алкоголя. Это заболевание поджелудочной железы, поэтому если почувствовали подобные симптомы – следует проконсультироваться с гастроэнтерологом.

Межреберная невралгия

Сильная сжимающая боль в грудной клетке может иррадиировать в левую руку/лопатку. Симптомы похожи на стенокардию, но усиливаются при движениях руками, спиной, головой. Причина боли: ущемление нервов межпозвонковыми дисками. Нуждается в консультации невролога или вертебролога.

Болезни легких

Острая, колющая боль во всей грудной клетке, но может быть и односторонней или распространяться в межлопаточную зону. Усиливается при глубоком вдохе, кашле, чихании. При таких симптомах проконсультируйтесь с пульмонологом или терапевтом.

Рефлюксная болезнь (при изжоге)

Жгучая/давящая боль за грудиной, может иррадиировать в спину. Обычно симптомы появляются после еды, в лежачем положении или при наклонах. При таких симптомах следует обратиться к гастроэнтерологу.

Паническая атака

Жмущая боль в передней стенке грудины, может нарастать. Сопровождается ощущением тревоги, страха, тахикардии, дезориентации.

Панические атаки не несут прямой угрозы здоровью, но они очень усложняют жизнь. Поэтому если узнали себя или близких - проконсультируйтесь с неврологом или психотерапевтом.