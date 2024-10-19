Кардио или силовые? Тренер назвал лучшие упражнения для похудения
Для похудения нужно создать дефицит калорий и тратить больше, чем вы потребляете, а физические упражнения здесь ни при чем.
Такое мнение озвучил известный фитнес-тренер и нутрициолог Юрий Попко в интервью РБК-Украина (проект Styler).
Какие упражнения лучше для похудения?
Юрий сообщил, что для похудения нужно и очень важно недополучать калории, а тренировки здесь ни в чем.
Но эксперт отметил, что силовые упражнения в комплексе с дефицитом калорий работают лучше и сохраняют мышцы.
"Но, если взять 2 группы людей, одни будут худеть только путем дефицита питания, а другим кроме этого добавить силовые тренировки, то в результате даже если обе группы одинаково килограммов сбросят, то первые без тренировок за счет жира и мышц, что нам крайне не выгодно по многим показателям (терять мышцы) то с тренировками, за счет жира, а мышцы сохранят", - рассказал фитнес-тренер.
По его словам, не важно какими тренировками вы будете сжигать калории - но для хороших форм и сохранения мышц - силовые упражнения подойдут идеально.
"Для тренировки сердечно-сосудистой системы, больше подходят кардио, поэтому я бы рекомендовал комбинировать и один и второй вид нагрузок", - советует эксперт.
Юрий рассказал, что не стоит сосредотачиваться на том, что сейчас у вас есть источник энергии жир (кардио) или запасы гликогена (силовые).
"Для похудения важно, чтобы был дефицит калорий и этого достаточно, не убивайте себе голову лишним", - резюмировал он.
Что такое дефицит калорий
Дефицит калорий - это состояние, когда мы потребляем меньше калорий, чем потребляет наше тело. Калории – это единицы измерения энергии, получаемые из пищи и напитков. Наш организм использует эту энергию для поддержания физиологических функций и активностей.
Первым шагом в создании дефицита калорий является определение вашей нормы калорий. Это можно сделать с помощью калькулятора калорий. Норма калорий в день зависит от таких факторов как ваш возраст, пол, вес, уровень физической активности и целей похудения.
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