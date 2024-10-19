Кардио или силовые? Тренер назвал лучшие упражнения для похудения

Для похудения нужно создать дефицит калорий и тратить больше, чем вы потребляете, а физические упражнения здесь ни при чем.

Какие упражнения лучше для похудения?

Юрий сообщил, что для похудения нужно и очень важно недополучать калории, а тренировки здесь ни в чем.

Но эксперт отметил, что силовые упражнения в комплексе с дефицитом калорий работают лучше и сохраняют мышцы.

"Но, если взять 2 группы людей, одни будут худеть только путем дефицита питания, а другим кроме этого добавить силовые тренировки, то в результате даже если обе группы одинаково килограммов сбросят, то первые без тренировок за счет жира и мышц, что нам крайне не выгодно по многим показателям (терять мышцы) то с тренировками, за счет жира, а мышцы сохранят", - рассказал фитнес-тренер.

По его словам, не важно какими тренировками вы будете сжигать калории - но для хороших форм и сохранения мышц - силовые упражнения подойдут идеально.

"Для тренировки сердечно-сосудистой системы, больше подходят кардио, поэтому я бы рекомендовал комбинировать и один и второй вид нагрузок", - советует эксперт.

Юрий рассказал, что не стоит сосредотачиваться на том, что сейчас у вас есть источник энергии жир (кардио) или запасы гликогена (силовые).

"Для похудения важно, чтобы был дефицит калорий и этого достаточно, не убивайте себе голову лишним", - резюмировал он.

Что такое дефицит калорий

Дефицит калорий - это состояние, когда мы потребляем меньше калорий, чем потребляет наше тело. Калории – это единицы измерения энергии, получаемые из пищи и напитков. Наш организм использует эту энергию для поддержания физиологических функций и активностей.

Первым шагом в создании дефицита калорий является определение вашей нормы калорий. Это можно сделать с помощью калькулятора калорий. Норма калорий в день зависит от таких факторов как ваш возраст, пол, вес, уровень физической активности и целей похудения.