Кардио или силовые? Названа лучшая тренирвока для похудения

Кардио и силовые тренировки: основы

Кардио - это равномерные физические нагрузки, которые можно выполнять длительное время, например бег, быстрая ходьба или велотренажер.

это равномерные физические нагрузки, которые можно выполнять длительное время, например бег, быстрая ходьба или велотренажер. Силовые тренировки - упражнения, направленные на интенсивное напряжение мышц, например, приседания, работа со штангой или тренажерами.

Оба типа тренировок повышают суточные энергозатраты организма и способствуют созданию дефицита калорий, необходимого для похудения.

Почему тренировки не сжигают жир напрямую?

Калории сжигаются во время любой физической активности, но будь то жиры или углеводы - не имеет значения. Организм выбирает источник энергии в зависимости от текущих потребностей. При похудении главная задача - создать дефицит калорий, ведь без него вес не уменьшится.

Вдобавок, тренировки часто повышают аппетит, а потраченные калории легко компенсируются одним десертом. Поэтому без диеты надеяться на одни только тренировки - бесполезно.

Главная задача тренировок при похудении

Физические упражнения при дефиците калорий нужны не для сжигания жира, а для сохранения мышечной массы. При недостатке энергии организм может начать разрушать мышцы, ведь они тратят больше калорий, чем жировая ткань (13 ккал/сут против 4 ккал на 1 кг).

Результат потери мышц - это "похудение", которое превращает тело в скелет с остатками жира. Поэтому задача тренировка сигнализировать организму, что мышцы нужны.

Что лучше сохраняет мышцы?

Для сохранения мышц наиболее эффективна силовая тренировка, ведь она:

Вовлекает в работу самое большое количество мышечных волокон.

Стимулирует организм сохранять активную ткань даже при дефиците калорий.

Кардио тоже может быть полезным, но оно менее эффективно для поддержания мышечной массы.

Вывод

Если твоя цель - похудение, сочетайте силовые тренировки с диетой для создания дефицита калорий.

для создания дефицита калорий. Используй кардио как дополнительную нагрузку для повышения затрат энергии.

Лучшая тренировка - то, что помогает вам чувствовать себя хорошо и работает на долгосрочный результат.

И главное: не наделяйте тренировки "жиросжигающими" магическими свойствами.