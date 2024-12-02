Кардио или силовые? Названа лучшая тренирвока для похудения

В мире фитнеса давно существует мнение, что для похудения лучше всего подходит кардио. Но научные факты опровергают этот миф. Какая же тренировка действительно работает эффективнее, когда вы хотите избавиться от лишних килограммов?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Оба типа тренировок повышают суточные энергозатраты организма и способствуют созданию дефицита калорий, необходимого для похудения.
Калории сжигаются во время любой физической активности, но будь то жиры или углеводы - не имеет значения. Организм выбирает источник энергии в зависимости от текущих потребностей. При похудении главная задача - создать дефицит калорий, ведь без него вес не уменьшится.
Вдобавок, тренировки часто повышают аппетит, а потраченные калории легко компенсируются одним десертом. Поэтому без диеты надеяться на одни только тренировки - бесполезно.
Физические упражнения при дефиците калорий нужны не для сжигания жира, а для сохранения мышечной массы. При недостатке энергии организм может начать разрушать мышцы, ведь они тратят больше калорий, чем жировая ткань (13 ккал/сут против 4 ккал на 1 кг).
Результат потери мышц - это "похудение", которое превращает тело в скелет с остатками жира. Поэтому задача тренировка сигнализировать организму, что мышцы нужны.
Для сохранения мышц наиболее эффективна силовая тренировка, ведь она:
Кардио тоже может быть полезным, но оно менее эффективно для поддержания мышечной массы.
И главное: не наделяйте тренировки "жиросжигающими" магическими свойствами.
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