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Карасів можна ловити руками: у мережі показали моторошні наслідки сильних злив в Україні

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Понеділок 21 червня 2021 13:22
Карасів можна ловити руками: у мережі показали моторошні наслідки сильних злив в Україні Україна через зливи йде під воду (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні вже понад тиждень тривають сильні зливи в різних регіонах країни. Затоплені вулиці, домогосподарства, дороги. На вихідних від бурхливої стихії постраждали Дніпро і Буковина.

Відео з моторошними наслідками негоди мешканці викладають у соціальних мережах. У Дніпрі затоплено більше сотні будинків і домогосподарств, у Чернівецькій області понад 150. Що відбувається в регіонах - читайте в матеріалі нижче.

У ДСНС розповіли, що затоплено 23 приватних будинки та 102 домогосподарства – в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах. Тривають роботи з відкачування води.

Як показали на відео, в парку Глоби рибу можна ловити вже просто руками, а частина доріг водою просто змило.

Схожа ситуація і на Буковині. У Чернівецькій області затоплено 80 будинків у 8 населених пунктах, пошкоджено 30 км доріг, 9 мостів. В цілому стихія вдарила майже по 30 населених пунктах області. Без світла залишилися жителі кількох сіл. Рятувальники роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки негоди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Ялті повністю затопило крокодиляріум і на свободу вирвалося понад 70 рептилій.

А також розповідали про те, що у Криму вирує стихія і старожили стверджують, що такої катастрофи на півострові не було понад сто років.

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