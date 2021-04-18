Карантин не для всіх: у Києві вночі "пов'язали" ресторан, набитий людьми

Судячи з усього, ресторан просто проігнорував жорсткі карантинні заборони і організував вечірку в розпал пандемії.

Наголошується, що в закладі перебували вночі близько ста осіб. На місце приїхала поліція, яка припинила нічний захід.

"Київ. Ніч. Карантин не для всіх. Вночі за адресою Антоновича, 50 працював один з нічних закладів. Понад 100 осіб відпочивали, порушуючи карантин. На місце прибула поліція, проте їх виявилося набагато менше, ніж відпочиваючих", - сказано в повідомленні під відео.

У Києві один із закладів влаштував вечірку в карантин

В коментарях люди зазначили, що це далеко не перший заклад, що працює в карантин.