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Карантин не для всіх: у Києві вночі "пов'язали" ресторан, набитий людьми

Автор: Людмила Жукова

У Києві в ніч на 18 квітня, незважаючи на жорсткий локдаун, працював заклад громадського харчування. З нього лунала гучна музика, а біля входу товпилася величезна кількість людей.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua.

Судячи з усього, ресторан просто проігнорував жорсткі карантинні заборони і організував вечірку в розпал пандемії.

Наголошується, що в закладі перебували вночі близько ста осіб. На місце приїхала поліція, яка припинила нічний захід.

"Київ. Ніч. Карантин не для всіх. Вночі за адресою Антоновича, 50 працював один з нічних закладів. Понад 100 осіб відпочивали, порушуючи карантин. На місце прибула поліція, проте їх виявилося набагато менше, ніж відпочиваючих", - сказано в повідомленні під відео.

У Києві один із закладів влаштував вечірку в карантин

В коментарях люди зазначили, що це далеко не перший заклад, що працює в карантин.

  • Тю, величезна купа закладів працює "по запису" через соцмережі. У ТГ співтовариства за зборами на всякі тусовки в закладах і торгівля спецперепустками. Карантин, чисто щоб вбити бізнес, для боротьби з поширенням вірусу він не працює.
  • Це далеко не перший заклад, який несеться в карантин. Господарів можна зрозуміти, а люди - безсмертні.

Як ми повідомляли раніше, в Івано-Франківську з'явився mcdonald's і люди кинулися за бургерами, забувши про карантин.

Читайте також, що у Києві закрили два ресторани через порушення карантину.

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