Карантин в Україні сильно продовжать: Шмигаль шокував заявою

Карантин в Україні через коронавірус може бути продовжений до початку травня. Так як Covid-19 поширюється по країні дуже швидко про завершення карантинних заходів зараз говорити не можна. Про це заявив Голова Кабінету міністрів України Денис Шмигаль.

"Протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який введено до встановленого 24 квітня. Можливо, швидше за все, буде продовжено до початку травня місяця. У травні за умови позитивної динаміки ми запустимо економіку України за певним планом...", - заявив Шмигаль.

Відзначимо, що 7 квітня з'явилася інсайдерска інформація з джерел Кабміну, що з 14 квітня карантин можуть послабити.

Згідно з цим планом, в Україні з 14 квітня дозволять роботу невеликих магазинів, площею до 400 кв. м, а також всім будівельним і садовим комплексів. З 1 травня дозволять працювати всім іншим магазинах, торгових центрах і перукарні.

Навчальний процес у школах відновиться тільки в середині травня. Також дозволять відкрити ресторани і приймати відвідувачів.

Кордони відкривати не планують, і вони можуть залишитися на замку до кінця червня, також не будуть працювати аеропорти. Втім, обмеження на в'їзд-виїзд будуть залежати від розвитку ситуації.

У МОЗ інформацію про кінець карантину теж поки не стверджують. Міністерстві охорони здоров'я розповіли, за яких умов карантин в нашій країні можуть пом'якшити. Це станеться тільки тоді, якщо темпи епідемії в Україні знизяться, в уряді будуть розглядати питання про пом'якшення карантину для громадян країни

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