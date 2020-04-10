Карантин в Україні: сама заражена область повністю закриється

Карантин в Україні запроваджено з метою недопущення поширення коронавірусу по країні. Перший інфікований COVID-19 був виявлений в Чернівецькій області на початку березня і через кілька тижнів він повністю одужав. Однак за місяць ситуація в області стала найскладнішою і станом на ранок 10 квітня, в Чернівецькій області зафіксовано 366 випадків захворювання.

За один день приріст інфікованих склав 76 людей, і це є антирекордом в Україні. 9 квітня в лікарнях від COVID-19 померло три пацієнти, у двох коронавірус був підтверджений лабораторно, у третього - під підозрою.

"Всі хворі надто пізно звернулись за медичною допомогою і мали важкі форми хвороби, які швидко прогресували", - повідомив голова Чернівецької обладміністрації Сергій Осачук.

Він анонсував посилення карантину і введення особливого режиму в області на найближчі вихідні. Зокрема, за словами Осачука, з 13:00 суботи, 11 квітня і до 6:00 понеділка, 13 квітня, в області повністю закриваються всі магазини, в тому числі й продуктові, а усіх мешканців просять залишатися вдома. Працювати будуть тільки АЗС, і обслуговування буде тільки для працівників державних служб.

"На відміну від попередніх вихідних, за які я хочу вам в який раз подякувати, що ви послухалися і залишилися вдома, на наступні вихідні – суботу та неділю, з 13:00 не будуть працювати всі магазини. Продуктові магазини також не працюватимуть. Автозаправні станції будуть працювати виключно для медичних служб, служб порятунку та Національної поліції", - зазначив Осачук.

Чернівецька область йде на жорсткий карантин

Подібний карантинний режим вводять також у місті Олешки Херсонської області. Там закриють всі торгові точки з 11 ранку 11 квітня до 6 ранку 13 квітня. Як повідомив голова Олешок Дмитро Воронов, жителі не можуть залишати свої будинки без крайньої потреби, а місто буде повністю закрито на в'їзд і виїзд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава МВС Арсен Аваков розповів, коли в Україні закінчиться карантин.