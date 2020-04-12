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Карантин в Україні: у Рівному у церкві УПЦ МП пройшло масове освячення верби

STYLERЖиття    12.04.2020 - 18:26
Карантин в Україні: у Рівному у церкві УПЦ МП пройшло масове освячення верби
Вербна неділя 2020 (фото: pixabay.com)

В Рівне люди прийшли до церкви святити вербу незважаючи на карантин

Вербну неділю в Україні відзначають 12 квітня в умовах посиленого карантину через коронавірус. Українські церкви закликали віруючих не ходити в храми для освячення верби і пояснили, як кожен бажаючий може це зробити вдома, і не піддавати себе ризику захворіти COVID-19.

При цьому в центрі Рівного у Свято-Вознесенському соборі УПЦ МП пройшло масове освячення верби, незважаючи на карантинні обмеження. На освячення прийшло багато людей, які не дотримувалися дистанції і були без масок, або з припущеними масками на обличчі.

Карантин в Україні: у Рівному у церкві УПЦ МП пройшло масове освячення вербиКарантин в Україні: у Рівному у церкві УПЦ МП пройшло масове освячення вербиКарантин в Україні: у Рівному у церкві УПЦ МП пройшло масове освячення верби

В Рівному у церкві УПЦ МП пройшло масове освячення верби (фото: charivne.info)

Крім того, масок не видно і на обличчях священнослужителів. Про це повідомляє місцеве видання "Чарівне".

Варто зазначити, що через карантин на свята в храмах одночасно дозволяється перебувати не більше 10 осібам. При цьому на віруючих повинні бути одягнуті маски, вони повинні дотримуватися дистанції. Це повинні також контролювати правоохоронці.

Нагадаємо, що у Львові причащання пройшла з гучним скандалом через порушення правил карантину. Священик біля церкви причащав місцевих жителів з однієї ложки.

Ми також писали про те, що доктор Комаровський різко висловився про церкви і Великдень. За його словами, часто раціональні аргументи для віруючих не спрацьовують, і тоді в ситуацію має втрутитися СБУ.

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