Карантин в Україні можуть продовжити: епідемія триватиме кілька років

Карантин не продовжили до літа, але його тривалість може змінитися, якщо епідемічна ситуація в країні та в Євросоюзі буде небезпечною. Жертв коронавіруса в Україні та у світі стає все більше, а медики й влада розглядає обмежувальні заходи більше як підготовчі до справжньої епідемії вірусного захворювання.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу заявив, що карантин не продовжили до літа, але терміни його тривалості можуть збільшитися.

"Триватиме карантин з урахуванням епідемічної ситуації у сусідів, у країнах Євросоюзу і на території України. Всі заходи, які ми робимо, ми робимо з превентивною метою. Водночас, ми не виключаємо введення заходів реагування у разі масового поширення захворюваності на території України", — сказав він.

Він додав, що про можливості продовження карантину МОЗ проситиме Кабмін ближче до дати завершення чинного терміну карантину.

Раніше повідомлялося, що пік захворюваності для України ще попереду, якщо не дотримуватися карантину. Але великого сплеску захворюваності може і не бути – поки для цього робиться все, вважає директор Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. В. Громашевського Вікторія Задорожна.

На думку лікаря-інфекціоніста Тетяни Озерової, епідемія триватиме не один-два місяці, а два-три роки. На спад захворювання може піти, коли перехворіє більшість.

"Коли перехворіє більшість людей, тоді з'явиться імунний прошарок. Тобто, у певного числа людей будуть антитіла, і вони не будуть поширювати вірус на уразливі верстви населення. У Китаї інфекція йде на спад не тому, що вірус став менш агресивним, у них більше число перехворіли. Тому там темпи поширення знизилися. У нас те ж саме буде, а от коли – ніхто поки не може сказати", – каже інфекціоніст.

Нагадаємо, президент Інституту Роберта Коха, який входить в систему охорони здоров'я Німеччини, заявив, що пандемія коронавіруса у світі може тривати протягом двох років. За його прогнозом, в кінцевому підсумку від 60 до 70% населення планети буде заражене, одужає й отримає імунітет.