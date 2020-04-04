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Карантин призведе до поширення ще одного небезпечного захворювання: вчені

STYLERКоронавірус    04.04.2020 - 15:27
Карантин призведе до поширення ще одного небезпечного захворювання: вчені
Карантин через коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Карантин стане причиною масового ожиріння серед самоізольованого населення планети

Карантин через коронавірус допомагає людям обмежити контакти з людьми та знижує ризик підхопити інфекції, що передаються повітряно-крапельним шляхом. При цьому постійне перебування вдома знижує активність людини, що призводить до низької витрати споживаних калорій. Своєю чергою фактор стресу змушує людей споживати шкідливу їжу ще більше. Думка про те, що після закінчення карантину людство боротиметься з ожирінням, висловила британський дієтолог Дженніфер Оберт.

Через карантин, введений на тлі пандемії коронавірусу, людству загрожує масове ожиріння. Про це попереджають дієтологи, яких цитує Daily Mail.

Наприклад, британський дієтолог Дженніфер Оберт підрахувала, що люди, які зараз знаходяться на карантині, спалюють на 400 калорій менше, ніж при звичайному способі життя. Крім того, люди знаходяться в стані стресу, який "змушує" їсти нездорову їжу.

Зберегти колишню вагу буде вкрай складно, згодні фахівці Британського фонду харчування. Вони впевнені, що ожиріння неминуче, якщо люди перестануть займатися спортом на карантині. Більш того, зайва вага загрожує і дітям, бо зараз замість прогулянок з друзями батьки частіше пропонують своїм чадам солодке або іншу шкідливу їжу.

Щоб уникнути проблем з вагою фахівці радять дотримуватися режиму дня, збалансовано харчуватися, краще якісними продуктами, і регулярно займатися спортом.

Нагадаємо, раніше лікарі заявили про те, що вітаміни можуть викликати рак.

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