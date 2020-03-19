Коронавірус в Україні: в УПЦ МП закликали ігнорувати карантин

Карантин у Києві через коронавірус введений з 12 березня. В наслідок цих заходів заборонені масові зібрання, понад 60 осіб. Але в Києво-Печерській лаврі закликають ігнорувати карантин і приходити до храму молитися і обніматися. Як відомо, ця церква належить до Московського патріархату.

Києво-Печерська лавра вважає, що молитва і походи в храм важливіше карантину і коронавіруса і тому закликає мирян приходити в церкву.

Відповідне відеозвернення митрополита Павла під назвою "Великий піст" опублікували на Youtube-каналі "Лавра. Шлях порятунку".

Павло заявляє, що "не такий страшний коронавірус, як гріх", а також, що ситуація погіршиться, якщо люди не покаються".

"Моліться, постіть, ходіть до храму, причащайтесь і причащайте маленьких дітей... Всі поспішайте в храм, читайте Псалтир, Євангеліє, обіймайте один одного", - заявив митрополит.

Києво-Печерській лаврі закликають ходити в храм (YouTube)

Як ми раніше писали, вселенський патріарх Варфоломій і через пандемію коронавіруса заборонив всі православні богослужіння до кінця березня.

Нагадаємо, раніше в рамках карантину в Україні були заборонені всі масові заходи. Зокрема, під заборону потрапили й релігійні обряди і церемонії з чисельністю більше десяти осіб.