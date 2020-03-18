Карантин у Києві: студентам оголосили важливе рішення

Карантин у Києві через коронавірус ввели 12 березня. В результаті закрилися всі освітні заклади та дитячі садки. У столиці хочуть закрити усі гуртожитки і відправити всіх студентів по домівках. З такою ініціативою виступила Київська міська державна адміністрація, повідомляє заступник голови КМДА Микола Поворознюк.

За його словами, молоді люди сприймають карантин, як канікули, а не серйозну міру. Тому потрібно відправити молодих людей додому.

"Сьогодні прийнято на комісії доручення керівникам навчальних закладів. Студентів відправити додому. Виникла ситуація, коли карантин сприймається як канікули і вони знаходяться в Києві. Є прохання відправити всіх по домівках і обмежити доступ в гуртожитки", – сказав він.

До речі, раніше Микола Поворознюк повідомляв, що під час карантину навчальний процес у освітніх закладах Києва буде проходити дистанційно. Також було ухвалено рішення перенести пробне зовнішнє незалежне оцінювання до закінчення обмежувальних заходів.

Нагадаємо, карантин у Києві будуть діяти з 12-го по 3 квітня. Крім призупинення навчального процесу у навчальних закладах усіх формах власності, столична влада також заборонила в місті масові заходи за участю понад 60 осіб, обмежили проведення спортивних заходів, закрили кінотеатри, театри, музеї, спортклуби і салони краси.