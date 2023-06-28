Прямо на полигоне. Капитан избил воина-добровольца, который только что вернулся с фронта: жуткие детали

Назар пошел на войну добровольцем

30-летний военнослужащий Государственной пограничной службы Назар Матвиишин пошел на фронт добровольцем в начале полномасштабного вторжения.

Он выполнял задания в горячих точках и буквально накануне избиения вернулся во Львовскую область вместе со своим подразделением. Временно их передислоцировали на полигон в Сокале.

Что произошло на полигоне

По словам сестры военного, Марты Матвиишин, капитан набросился на Назара во время конфликта, когда тот вышел из палатки в туалет.

"Сегодня мой брат, солдат Матвиишин Назар, едва не погиб. Но произошло это не в горячих точках, а на ротации (на которую он приехал пару дней тому). Моего брата побил его капитан, Зозульчак Иван. По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе "для профилактики", - написала Марта.

Фото: facebook.com/Марта Матвиишин

Назара доставили во Львовский военный госпиталь с предварительным диагнозом - острый аппендицит. Но во время операции врачи обнаружили сильные повреждения внутренних органов. А на следующий день у парня произошло внутреннее кровоизлияние вследствие разрыва печенки.

Врачи написали в результатах, что у военного тупая травма брюшной полости, закрытый разрыв печени, травмы тонкого и толстого кишечника.

Родные Назара уже обратились в соответствующие органы и написали заявление по факту избиения.

Фото: facebook.com/Марта Матвиишин

Пострадавшему начали угрожать

Как сообщила Марта в комментарии для Zaxid.net, брату уже начали звонить с разных номеров и угрожать.

"Брат мне уже рассказывает, что ему звонят с разных номеров, в том числе капитан Зозульчак и его друзья, говорят, пусть сестра заберет заявление. Но я заднюю не дам. Сегодня пострадал мой брат, а завтра будет кто-то другой", - говорит девушка.

В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона сообщили, что по факту избиения солдата открыли уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - по ч. 5 ст. 426-1 КК Украины (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

Сейчас делом занимается ДБР, проводят неотложные следственные действия на территории военной части, опрашивают свидетелей и потерпевшего. Виновному грозит до 12 лет лишения свободы.