Крапельниці підсвічують телефонами: стало відомо про "жахи" лікарень Харкова

Куп'янська районна лікарня в Харківській області заповнена хворими
В Харківській області лікарні, які беруть коронавірусних хворих, практично заповнені. Люди лежать на ліжках у коридорах, а крапельниці підсвічують мобільними телефонами. Про таких медичні жахи розповіла на своїй Facebook-сторінці Яна Колпакова.
Жінка зазначила, що хворі з запаленням легенів ходять в туалет в палати до інших хворих, а світло в коридорі відсутнє. Через це пацієнти підсвічують крапельницю медсестрі за допомогою смартфона.
"Дякую керівництву міста й усім попередникам, це інфекційне відділення Куп'янської лікарні. Люди з запаленням легенів лежать в коридорах. В туалет ходять в палати до інших хворих, з освітлення одна лампа на весь коридор, щоб медсестра поставила крапельницю, хворий підсвічує моб.телефоном", - написала Яна.
Жінка обурилася, чому не відкриваються інфекційні відділення в інших лікарнях, невже лікарі сподіваються ставити двоярусні ліжка.
В коментарях люди обурилися цією ситуацією і висловили свій гнів.
Як ми повідомляли раніше, у Київській міській лікарні заповнені всі місця для заражених коронавірусом.