"Канєшно" и "дєвочки": как легко заменить типичные суржики-паразиты

Авраменко отмечает, что бороться с суржиком тяжело, потому что он годами укоренялся в речи. Особенно много таких слов можно услышать в повседневных разговорах.

"Сегодня будем бороться с суржиком. Одним из самых распространенных является суржиковое слово "получається". Избегайте этого слова и говорите "виходить", - советует языковед.

Он отмечает, что слово "канєшно" нужно заменить "звичайно" или "звісно".

Также филолог отметил, что нельзя использовать слово "дєвочки" - правильно сказать "дівчатка".

"И еще третий момент - "не дивлячись на мову". Когда мы не принимаем чего-то во внимание, то следует сказать "не зважаючи на" или "попри". "Не дивлячись" мы употребляем тогда, когда не направляем на что-то свой взгляд, например, "переходити дорогу, не дивлячись на світлофор", - говорит Авраменко.

Он посоветовал искать соответствия к словам, которые звучат неестественно для украинского языка и отметил, что это не так уж сложно.

"Не зважаючи на мову, дівчатка, у вас все одно все вийде" - резюмировал языковед.