Кандидат від ОПЗЖ влаштував бійку на ділянці: довелося викликати швидку

Місцеві вибори проходять по всій країні сьогодні, 25 жовтня. При цьому не обходиться без скандалів і бійок. У селі Рижов Чуднівського району Житомирської області на дільниці № 181189 сталася бійка між кандидатом у депутати обласної ради від партії "Опозиційна платформа - За життя" Костянтином Чарпицьким і членами ДВК.

На місце інциденту приїхала поліція і карета швидкої допомоги, оскільки одній учасниці ДВК стало погано. Про це повідомляє спостерігач "ОПОРИ".

Спостерігач розповів, що на ділянці на 79 виборців приїхав Костянтин Чарпицький і заявив, що відбуваються якісь порушення. При цьому він почав втручатися у виборчу документацію.

Він почав оглядати ділянку, і йому все не подобалося. Чарпицький підійшов до сейфа і йому не подобалося, що печатка перебувала в сумці голови комісії, який поклав її в сейф. Коли він підійшов до протоколів, то йому не сподобалося, як вони лежать.

Комісія йому завадила і почалася бійка. Після чого члени комісії викликали поліцію. Поки їхала поліція, то одній учасниці ДВК стало погано. Місцевий фельдшер надала їй першу допомогу, але все ж була викликана "швидка".

На сайті ЦВК вказано, що Костянтин Черпіцький є директором ТОВ "Стар Пак Преміум", і проживає в Києві.

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