Кандидат медичних наук пояснив, чому спалив дисертацію: "тут не у Киві справа"

Ябчанка зазначив, що зважився на такий крок, щоб привернути увагу до того, що присвоєння Киві наукового ступеня кандидата наук - це "остаточна дискредитація української науки, тобто довіри в суспільстві до такого поняття, як наука".

"Чому я бачу це проблемою і чому я пішов на цей крок? Почну з лікаря. Як лікар, ще як практикуючий лікар, я неодноразово мав дискусії з батьками своїх пацієнтів стосовно того, потрібно вакцинуватися чи не потрібно. Дискусія в суспільстві на предмет "потрібно чи не потрібно вакцинуватися" - це антинаукова дискусія. Тобто дискусія чим вакцинуватися, якою вакциною - це інша історія", - сказав він.

Лікар додав, що світовою наукою доведено, що найефективніший спосіб запобігати поширенню інфекційних хвороб - це вакцинація.

"Це досягнення нашої цивілізації. І люди замість того, щоб користуватися досягненням всієї цивілізації, відмовляються від нього. Чому? Та тому, що немає довіри до науки. Саме це і був мій жест", - пояснив лікар.

Викладач переконаний, що після скандального захисту дисертації та присвоєння Киві ступеня кандидата наук "ми остаточно дискредитуємо науку в країні".

"А суспільство, яке відмовляється від науки - вибачте, це постріл собі в ногу", - сказав Ябчанка.

Медик визнає, що спалив свою дисертацію і диплом кандидата медичних наук і попросив позбавити його наукового ступеня, оскільки історія з дисертацією одіозного нардепа стала для нього "як остання крапля".

"Знаєте, як на мене, це вже просто край. Тобто що далі? Далі давайте присвоїмо звання кандидата наук ще хіба дверям на Офісі президента розмальованим, які нещодавно були героями ефірів", - розводить руками він.

Ябчанка закликав зрозуміти, що ця історія - наслідок системної проблеми, яка існувала й існує.

"І якщо ми не будемо на це реагувати - то вона ж існуватиме далі. От вам і відповідь на запитання. Тобто тут не в Киві справа. І не позавчора з'явилася ця проблема", - зазначив лікар.

Відео: Львівський вчений Олександр Ябчанка розповів, чому спалив свою дисертацію після надання Іллі Киві наукового ступеня