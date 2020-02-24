Канал "Інтер" знову зганьбився на 23 лютого: деталі скандалу

Телеканал "Інтер" потрапив у черговий скандал 23 лютого. Цілий день в ефірі транслювалися радянські фільми, які були присвячені Дню радянської армії, який в Україні не святкується. Відзначимо, що в нашій країні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення попереджав про відповідальність за трансляцію "радянської тематики".

Блок фільмів на каналі назвали однією темою "Всім, хто залишився вірним своїй Батьківщині, присвячується".

Зокрема, в неділю о 5:40 глядачі змогли подивитися картину про навчання радянських десантників "В зоні особливої уваги".

До речі, радянські фільми "Інтер" показував протягом двох останніх днів. Також днями йшов фільм "Захват".

Згідно із законодавством, не допускається трансляція і демонстрація каналами мовлення фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами країни-агресора.

"Регулятор підкреслює відповідальність ЗМІ перед суспільством і нагадує про вимоги, передбачені Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки", - звернувся до всіх телеканалів Національна рада України з питань телебачення