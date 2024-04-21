Камни в желчном пузыре: как вовремя распознать болезнь и что сделать, чтобы ее предотвратить

Желчнокаменная болезнь длительное время может себя не проявлять, поэтому важно распознать ее на ранних этапах и сразу начать лечение. Несмотря на распространенное мнение, камни из пузыря не всегда нужно удалять хирургически, иногда это можно сделать другими методами.
О том, почему образуются камни в желчном пузыре и как это предотвратить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook.
"Желчный пузырь расположен в верхней правой части живота, прямо под печенью. В нем хранится желчь, которая выделяется после начала еды и помогает пищеварению. Проблемы с желчным пузырем обычно возникают, когда возникает препятствие для выведения желчи, например прохождение камня из желчного пузыря в пролив", - говорит врач.
Большинство камней в желчном пузыре образуются, когда вещества, содержащиеся в желчи, образуют осадок, кристаллизуются и затвердевают. Камни в желчном пузыре широко распространены и обычно не имеют симптомов.
"Однако около 10% людей, у которых диагностирована желчнокаменная болезнь, в течение 5 лет развиваются достаточно выраженные симптомы", - говорит Швец.
Желчные камни могут вызвать боли в верхней правой части или в центре живота. Он может ощущаться после употребления продуктов с высоким содержанием жира, например жареной пищи, но может возникнуть и в других случаях.
Если игнорировать эту боль, то симптомы могут усугубиться. Могут появиться:
"Эти симптомы могут являться признаками инфекции или воспаления желчного пузыря. Правда, они также могут быть проявлениями патологии печени или поджелудочной железы", - говорит диетолог.
Поскольку симптомы камней в желчном пузыре сродни симптомам других серьезных проблем, таких как аппендицит и панкреатит, нужно немедленно обратиться к врачу.
"Желчные камни сами по себе не вызывают боли. Боль возникает, когда желчные камни блокируют движение желчи из желчного пузыря. Около 80% людей, имеющих желчные камни, не испытывают боли или других симптомов. В этих случаях врач может выявить их с помощью ультрасонографии, рентгена или во время операции на брюшной полости", - объясняет Швец.
Предполагается, что причина образования камней заключается в химическом дисбалансе желчи внутри желчного пузыря. К нему могут привести:
"Сначала врач проводит физический осмотр, включающий проверку глаз и кожи на наличие видимых изменений цвета. Желтоватый оттенок может быть признаком желтухи, результатом избытка билирубина в организме", - говорит диетолог.
К другим методам диагностики относятся:
"Если камни в желчном пузыре не вызывают симптомов, скорее всего, не нужно ничего делать. Однако стоит изменить образ жизни, чтобы предотвратить их рост и возникновение дальнейших проблем", - говорит врач.
В большинстве случаев, если желчные камни не причиняют боли, их не нужно лечить.
"Иногда они могут выйти сами. При наличии в истории приступов желчной колики врач, вероятно, порекомендует операцию. В редких случаях возможно применение медикаментов для растворения камней. Недостатки этого подхода в лечении заключаются в частом повторном возникновении конкрементов в желчном пузыре", - говорит Швец. .
При определенных показаниях врач может назначить холецистэктомию - операцию по удалению желчного пузыря. Ее могут провести лапароскопически - из-за проколов, если нет осложнений, пациент может вернуться домой в день процедуры или на следующий день.
Или же желчный могут удалить из-за разрезания брюшной полости, этот способ применяют, если пузырь воспален, инфицирован или имеет рубцы.
После удаления органа желчь из печени перенаправляется в тонкий кишечник. Она становится менее концентрированной. Одним из побочных результатов этого может быть слабительный эффект. Но у большинства людей пищеварение адаптируется без проблем.
"Если операция невозможна, например, пациентом пожилой человек с высоким риском, существует несколько других способов избавиться от камней в желчном пузыре", - говорит врач.
Нехирургические методы:
"Некоторые факторы связаны с диетой, в то время как другие факторы не поддаются контролю. Неконтролируемыми факторами риска являются возраст, раса, пол и семейный анамнез", - отмечает Швец.
Факторы риска образа жизни:
Генетические факторы риска:
Заболевания или особые физиологические состояния:
"Впрочем, не прекращайте принимать препараты без одобрения врача", - говорит диетолог.
"Хотя не существует надежного способа полностью предотвратить образование желчных камней, холестерин, кажется, играет важную роль в их образовании. Если у вас в семейном анамнезе есть камни в желчном пузыре, врач может посоветовать ограничить пищу с высоким содержанием насыщенных жиров (колбаса и бекон), сладости (торты и печенье), сало, сливки, определенные сыры", - говорит Швец.
Поскольку люди с ожирением более склонны к образованию камней в желчном пузыре, контроль веса в умеренных пределах является еще одним способом предотвратить желчнокаменную болезнь.
Уменьшить риск образования камней в желчном пузыре помогут эти правила:
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