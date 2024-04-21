Камни в желчном пузыре: как вовремя распознать болезнь и что сделать, чтобы ее предотвратить

Желчнокаменная болезнь длительное время может себя не проявлять, поэтому важно распознать ее на ранних этапах и сразу начать лечение. Несмотря на распространенное мнение, камни из пузыря не всегда нужно удалять хирургически, иногда это можно сделать другими методами.

О том, почему образуются камни в желчном пузыре и как это предотвратить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook .

Как часто возникает желчнокаменная болезнь

"Желчный пузырь расположен в верхней правой части живота, прямо под печенью. В нем хранится желчь, которая выделяется после начала еды и помогает пищеварению. Проблемы с желчным пузырем обычно возникают, когда возникает препятствие для выведения желчи, например прохождение камня из желчного пузыря в пролив", - говорит врач.

Большинство камней в желчном пузыре образуются, когда вещества, содержащиеся в желчи, образуют осадок, кристаллизуются и затвердевают. Камни в желчном пузыре широко распространены и обычно не имеют симптомов.

"Однако около 10% людей, у которых диагностирована желчнокаменная болезнь, в течение 5 лет развиваются достаточно выраженные симптомы", - говорит Швец.

Какие признаки указывают на наличие камней в желчном пузыре

Желчные камни могут вызвать боли в верхней правой части или в центре живота. Он может ощущаться после употребления продуктов с высоким содержанием жира, например жареной пищи, но может возникнуть и в других случаях.

Если игнорировать эту боль, то симптомы могут усугубиться. Могут появиться:

лихорадка

учащенное сердцебиение

пожелтение кожи и белков глаз

кожный зуд

диарея

озноб

спутанность сознания

потеря аппетита

"Эти симптомы могут являться признаками инфекции или воспаления желчного пузыря. Правда, они также могут быть проявлениями патологии печени или поджелудочной железы", - говорит диетолог.

Поскольку симптомы камней в желчном пузыре сродни симптомам других серьезных проблем, таких как аппендицит и панкреатит, нужно немедленно обратиться к врачу.

"Желчные камни сами по себе не вызывают боли. Боль возникает, когда желчные камни блокируют движение желчи из желчного пузыря. Около 80% людей, имеющих желчные камни, не испытывают боли или других симптомов. В этих случаях врач может выявить их с помощью ультрасонографии, рентгена или во время операции на брюшной полости", - объясняет Швец.

Почему образуются камни в желчном пузыре

Предполагается, что причина образования камней заключается в химическом дисбалансе желчи внутри желчного пузыря. К нему могут привести:

избыток холестерина с неоптимальным балансом желчных кислот в желчи может привести к возникновению желтых холестериновых камней

много билирубина в желчи

концентрированная желчь в переполненном желчном пузыре

Как диагностируют эту болезнь

"Сначала врач проводит физический осмотр, включающий проверку глаз и кожи на наличие видимых изменений цвета. Желтоватый оттенок может быть признаком желтухи, результатом избытка билирубина в организме", - говорит диетолог.

К другим методам диагностики относятся:

УЗИ - это самый лучший и безопасный метод визуализации для подтверждения наличия желчнокаменной болезни

КТ брюшной полости

радионуклидное сканирование желчного пузыря

анализы крови, которые измеряют количество билирубина, а также определяют, насколько хорошо функционирует печень

"Если камни в желчном пузыре не вызывают симптомов, скорее всего, не нужно ничего делать. Однако стоит изменить образ жизни, чтобы предотвратить их рост и возникновение дальнейших проблем", - говорит врач.

УЗИ является самым лучшим методом подтверждения наличия желчнокаменной болезни (фото: Freepik)

Хирургические методы лечения

В большинстве случаев, если желчные камни не причиняют боли, их не нужно лечить.

"Иногда они могут выйти сами. При наличии в истории приступов желчной колики врач, вероятно, порекомендует операцию. В редких случаях возможно применение медикаментов для растворения камней. Недостатки этого подхода в лечении заключаются в частом повторном возникновении конкрементов в желчном пузыре", - говорит Швец. .

При определенных показаниях врач может назначить холецистэктомию - операцию по удалению желчного пузыря. Ее могут провести лапароскопически - из-за проколов, если нет осложнений, пациент может вернуться домой в день процедуры или на следующий день.

Или же желчный могут удалить из-за разрезания брюшной полости, этот способ применяют, если пузырь воспален, инфицирован или имеет рубцы.

После удаления органа желчь из печени перенаправляется в тонкий кишечник. Она становится менее концентрированной. Одним из побочных результатов этого может быть слабительный эффект. Но у большинства людей пищеварение адаптируется без проблем.

Нехирургические методы лечения

"Если операция невозможна, например, пациентом пожилой человек с высоким риском, существует несколько других способов избавиться от камней в желчном пузыре", - говорит врач.

Нехирургические методы:

терапия перорального растворения обычно включает использование препаратов урсодеоксихолевой кислоты, способствующих растворению камней. Такое лечение лучше подходит для разрушения холестериновых камней и может занять много месяцев или лет

обычно включает использование препаратов урсодеоксихолевой кислоты, способствующих растворению камней. Такое лечение лучше подходит для разрушения холестериновых камней и может занять много месяцев или лет ударно-волновая литотрипсия . Литотриптор - это аппарат, генерирующий ударные волны, которые могут разбить желчные камни на меньшие части

. Литотриптор - это аппарат, генерирующий ударные волны, которые могут разбить желчные камни на меньшие части Чрескожное дренирование желчного пузыря предполагает введение стерильной иглы в желчный пузырь для аспирации (вытягивания) желчи. Затем вставляется трубка для дополнительного дренажа. Эта процедура, как правило, является вариантом для людей, которым не подходят другие процедуры

Что провоцирует образование камней

"Некоторые факторы связаны с диетой, в то время как другие факторы не поддаются контролю. Неконтролируемыми факторами риска являются возраст, раса, пол и семейный анамнез", - отмечает Швец.

Факторы риска образа жизни:

ожирение

диабет 2 типа

питание с высоким содержанием жира или холестерина и низким содержанием клетчатки

образованию камней желчного пузыря может способствовать быстрая потеря веса

Генетические факторы риска:

женский пол

наличие у близких родственников желчных камней

возраст старше 60 лет

Заболевания или особые физиологические состояния:

цирроз

беременность

прием некоторых лекарств для снижения уровня холестерина

прием препаратов с высоким содержанием эстрогена

"Впрочем, не прекращайте принимать препараты без одобрения врача", - говорит диетолог.

Как предотвратить образование камней

"Хотя не существует надежного способа полностью предотвратить образование желчных камней, холестерин, кажется, играет важную роль в их образовании. Если у вас в семейном анамнезе есть камни в желчном пузыре, врач может посоветовать ограничить пищу с высоким содержанием насыщенных жиров (колбаса и бекон), сладости (торты и печенье), сало, сливки, определенные сыры", - говорит Швец.

Поскольку люди с ожирением более склонны к образованию камней в желчном пузыре, контроль веса в умеренных пределах является еще одним способом предотвратить желчнокаменную болезнь.

Уменьшить риск образования камней в желчном пузыре помогут эти правила: