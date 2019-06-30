Каменських розповіла про жахливе захворювання: усі подробиці

Каменських розповіла про жахливе захворювання (колаж РБК-Україна)

Анастасія Каменських зізналася, що сильно захворіла

Українська співачка Настя Каменських, яка вже більше місяця перебуває в шлюбі з виконавцем Потапом, розповіла про те, що вона страшенно захворіла. Артистка поділилася подробицями свого самопочуття з фанатами в соціальній мережі Instagram.

За словами співачки, за нею доглядає її новоспечений чоловік.

"Я страшенно захворіла, працюю щодня. Вчора у мене був єдиний вихідний і мій доктор АйПотап перетворив його в самий чарівний день", - написала артистка в підписі до світлини.

Каменських розповіла про захворювання (скріншот: instagram.com/kamenskux)

Артистка опублікувала спільний знімок з Потапом, на якому прикрила обличчя рукою.

Каменських розповіла про захворювання (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники пари стали висловлювати співчуття співачці і бажати їй якнайшвидшого одужання:

Ой, одужуй.

Новий хіт, доктор АйПотап. Настя, якнайшвидшого одужання.

Якнайшвидшого одужання.

Швидше одужуй.

Не хворій))

Одужуйте!

Багато так само продовжують радіти і дивуватися тому, що артисти одружилися.

Каменських розповіла про захворювання (скріншоти: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Потап поділився планами на відпочинок з Каменських.

До цього Потап вперше прокоментував чутки про вагітність Насті, які активно гуляють в мережі та ЗМІ. Кожен знімок співачки уважно розглядається на наявність животика - і він нерідко "знаходиться". Потап висловився дещо неоднозначно - не спростував і не підтвердив цю інформацію.

Також повідомлялося, що Настя Каменських стала одним з членів журі нового сезону популярного шоу "X-Фактор" на каналі "СТБ" і приголомшила глибиною декольте на зйомках проекту.