Каменських розповіла про жахливе захворювання: усі подробиці

Анастасія Каменських зізналася, що сильно захворіла
Українська співачка Настя Каменських, яка вже більше місяця перебуває в шлюбі з виконавцем Потапом, розповіла про те, що вона страшенно захворіла. Артистка поділилася подробицями свого самопочуття з фанатами в соціальній мережі Instagram.
За словами співачки, за нею доглядає її новоспечений чоловік.
"Я страшенно захворіла, працюю щодня. Вчора у мене був єдиний вихідний і мій доктор АйПотап перетворив його в самий чарівний день", - написала артистка в підписі до світлини.
Каменських розповіла про захворювання (скріншот: instagram.com/kamenskux)
Артистка опублікувала спільний знімок з Потапом, на якому прикрила обличчя рукою.
Каменських розповіла про захворювання (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники пари стали висловлювати співчуття співачці і бажати їй якнайшвидшого одужання:
Багато так само продовжують радіти і дивуватися тому, що артисти одружилися.
Каменських розповіла про захворювання (скріншоти: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, що раніше Потап поділився планами на відпочинок з Каменських.
До цього Потап вперше прокоментував чутки про вагітність Насті, які активно гуляють в мережі та ЗМІ. Кожен знімок співачки уважно розглядається на наявність животика - і він нерідко "знаходиться". Потап висловився дещо неоднозначно - не спростував і не підтвердив цю інформацію.
Також повідомлялося, що Настя Каменських стала одним з членів журі нового сезону популярного шоу "X-Фактор" на каналі "СТБ" і приголомшила глибиною декольте на зйомках проекту.