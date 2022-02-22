Каменських з Потапом, мамою і свекрухою поїхала з України і обурила мережу: "як вчасно у вас відпустка"

Так, Настя показала, як вона з рідними відпочивала в одному з кафе Мадрида. Знімки вона виклала в розділі сторіс - на них зображені сама виконавиця, її чоловік Потап і їх мами.

Каменських позувала в чорному бомбері і без макіяжу, а волосся вона зібрала в недбалий пучок.

Також співачка опублікувала фото, на якому позує на вулиці, і зазначила, що давно мріяла потрапити в це місто.

"Давно я чекала і планувала по хвилинах цю поїздку. Все заради того, щоб втілювати в життя давно запланований to-do list. Найближчим часом готую для вас багато цікавого. Зовсім скоро подарую вам мою нову прем'єру #Кришталь і не тільки її! Stay tuned!" - написала Настя.

Настя Каменських поділилася кадрами з сімейної поїздки в Мадрид (фото: instagram.com/kamenskux)

Думки підписників зірки розділилися - частина пораділи за неї і захопилися красою.

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Інші ж порахували, що час для відпустки вибрано невдало. Шанувальники відзначили в коментарях, що Каменських покинула Україну в дуже складний час, коли ймовірність нападу з боку Росії висока як ніколи.