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Каменських з Потапом, мамою і свекрухою поїхала з України і обурила мережу: "як вчасно у вас відпустка"

Новость на русском →
Мадрид, Іспанія, Вівторок 22 лютого 2022 11:49
Каменських з Потапом, мамою і свекрухою поїхала з України і обурила мережу: "як вчасно у вас відпустка" Фото: Настя Каменських і Потап Поїхали з України (instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Зіркова пара Настя Каменських і Потап разом зі своїми мамами покинули Україну - сімейство влаштувало собі канікули в Іспанії.

На своїй сторінці в Instagram співачка ділиться яскравими фото з поїздки, проте не всі шанувальники оцінили від'їзд артистки з країни під час загострення агресії РФ.

Так, Настя показала, як вона з рідними відпочивала в одному з кафе Мадрида. Знімки вона виклала в розділі сторіс - на них зображені сама виконавиця, її чоловік Потап і їх мами.

Каменських позувала в чорному бомбері і без макіяжу, а волосся вона зібрала в недбалий пучок.

Каменських з Потапом, мамою і свекрухою поїхала з України і обурила мережу: &quot;як вчасно у вас відпустка&quot;Каменських з Потапом, мамою і свекрухою поїхала з України і обурила мережу: &quot;як вчасно у вас відпустка&quot;Каменських з Потапом, мамою і свекрухою поїхала з України і обурила мережу: &quot;як вчасно у вас відпустка&quot;Каменських з Потапом, мамою і свекрухою поїхала з України і обурила мережу: &quot;як вчасно у вас відпустка&quot;

Також співачка опублікувала фото, на якому позує на вулиці, і зазначила, що давно мріяла потрапити в це місто.

"Давно я чекала і планувала по хвилинах цю поїздку. Все заради того, щоб втілювати в життя давно запланований to-do list. Найближчим часом готую для вас багато цікавого. Зовсім скоро подарую вам мою нову прем'єру #Кришталь і не тільки її! Stay tuned!" - написала Настя.

Каменських з Потапом, мамою і свекрухою поїхала з України і обурила мережу: &quot;як вчасно у вас відпустка&quot;

Настя Каменських поділилася кадрами з сімейної поїздки в Мадрид (фото: instagram.com/kamenskux)

Думки підписників зірки розділилися - частина пораділи за неї і захопилися красою.

  • Схоже на животик
  • Яка ти красуня
  • Настя як завжди гармата ракета

Інші ж порахували, що час для відпустки вибрано невдало. Шанувальники відзначили в коментарях, що Каменських покинула Україну в дуже складний час, коли ймовірність нападу з боку Росії висока як ніколи.

  • Тут сидиш весь на нервах, незрозуміло чого очікувати, а вона пісню подарує, перебуваючи "за бугром", офігеть просто, аж легше відразу стало
  • А слабо подарувати пісню в Україні? Бути разом з усіма?
  • Селебріті потихеньку відлітають
  • Ой, як вчасно у вас відпустка, прям ви не збиралися бігти
  • Втекли ви, ось і все!
  • У цю хвилину дуже важливо бути поруч з шанувальниками, на рідній землі. З боку виглядає, що тікаєте, прихопивши з собою своїх рідних

Раніше ми писали, що Настя Каменських звела з розуму пишним бюстом в атласній сукні.

Також повідомлялося, що ведуча Маша Єфросиніна висловилася про українську мову і розповіла, чи збирається тікати з Києва.

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Настя Каменських Потап
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