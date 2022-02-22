Каменських з Потапом, мамою і свекрухою поїхала з України і обурила мережу: "як вчасно у вас відпустка"
Зіркова пара Настя Каменських і Потап разом зі своїми мамами покинули Україну - сімейство влаштувало собі канікули в Іспанії.
На своїй сторінці в Instagram співачка ділиться яскравими фото з поїздки, проте не всі шанувальники оцінили від'їзд артистки з країни під час загострення агресії РФ.
Так, Настя показала, як вона з рідними відпочивала в одному з кафе Мадрида. Знімки вона виклала в розділі сторіс - на них зображені сама виконавиця, її чоловік Потап і їх мами.
Каменських позувала в чорному бомбері і без макіяжу, а волосся вона зібрала в недбалий пучок.
Також співачка опублікувала фото, на якому позує на вулиці, і зазначила, що давно мріяла потрапити в це місто.
"Давно я чекала і планувала по хвилинах цю поїздку. Все заради того, щоб втілювати в життя давно запланований to-do list. Найближчим часом готую для вас багато цікавого. Зовсім скоро подарую вам мою нову прем'єру #Кришталь і не тільки її! Stay tuned!" - написала Настя.
Настя Каменських поділилася кадрами з сімейної поїздки в Мадрид (фото: instagram.com/kamenskux)
Думки підписників зірки розділилися - частина пораділи за неї і захопилися красою.
- Схоже на животик
- Яка ти красуня
- Настя як завжди гармата ракета
Інші ж порахували, що час для відпустки вибрано невдало. Шанувальники відзначили в коментарях, що Каменських покинула Україну в дуже складний час, коли ймовірність нападу з боку Росії висока як ніколи.
- Тут сидиш весь на нервах, незрозуміло чого очікувати, а вона пісню подарує, перебуваючи "за бугром", офігеть просто, аж легше відразу стало
- А слабо подарувати пісню в Україні? Бути разом з усіма?
- Селебріті потихеньку відлітають
- Ой, як вчасно у вас відпустка, прям ви не збиралися бігти
- Втекли ви, ось і все!
- У цю хвилину дуже важливо бути поруч з шанувальниками, на рідній землі. З боку виглядає, що тікаєте, прихопивши з собою своїх рідних
Раніше ми писали, що Настя Каменських звела з розуму пишним бюстом в атласній сукні.
Також повідомлялося, що ведуча Маша Єфросиніна висловилася про українську мову і розповіла, чи збирається тікати з Києва.