Кам'янець-Подільський пішов під воду: шокуючі кадри

У Хмельницькій області України, місто Кам'янець-Подільський затопило дощами. Безперервні зливи не щадили нічого на своєму шляху. Про це у соцмережі Facebook пише Газета "Край Кам'янецький".

"Кам'янець-Подільський пішов під воду. Сумно... Ось що відбувається в ці хвилини біля ринку", - зазначено під опублікованим відео.

Відео: (Facebook.com/Kray.kp)

Наголошується, що бордюр вода загнала під асфальт, і зробила воронку по вулиці Суворова,17. У відповідні служби повідомили очевидці.

Фото: (facebook.com/Kray.kp)

Користувачі шоковані побаченим, а жителі міста підтверджують інформацію про негоду, прикріплюючи відповідні знімки:

Страшно уявити, що з тваринами.

Дуже шкода, але проти природи не попреш.

Страшна ситуація.

Такого ще не було...

Скріншот: (facebook.com/Kray.kp)

Нещодавно Одеса постраждала від сильної зливи. Автомобілі пробиралися по місту практично "вплав".

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждали місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Авто пробиралися по потокам води з крижаною кіркою з граду.

Також ми писали про те, що міста на Прикарпатті через сильні дощі перетворилися на річки.