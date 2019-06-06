Кам'янець-Подільський пішов під воду: шокуючі кадри

Місто під Хмельницьким затопило дощами
У Хмельницькій області України, місто Кам'янець-Подільський затопило дощами. Безперервні зливи не щадили нічого на своєму шляху. Про це у соцмережі Facebook пише Газета "Край Кам'янецький".
"Кам'янець-Подільський пішов під воду. Сумно... Ось що відбувається в ці хвилини біля ринку", - зазначено під опублікованим відео.
Відео: (Facebook.com/Kray.kp)
Наголошується, що бордюр вода загнала під асфальт, і зробила воронку по вулиці Суворова,17. У відповідні служби повідомили очевидці.
Фото: (facebook.com/Kray.kp)
Користувачі шоковані побаченим, а жителі міста підтверджують інформацію про негоду, прикріплюючи відповідні знімки:
Скріншот: (facebook.com/Kray.kp)
Нещодавно Одеса постраждала від сильної зливи. Автомобілі пробиралися по місту практично "вплав".
Раніше повідомлялося, що від зливи постраждали місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Авто пробиралися по потокам води з крижаною кіркою з граду.
Також ми писали про те, що міста на Прикарпатті через сильні дощі перетворилися на річки.