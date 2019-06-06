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Кам'янець-Подільський пішов під воду: шокуючі кадри

STYLERЖиття    06.06.2019 - 08:36
Кам'янець-Подільський пішов під воду: шокуючі кадри
Ілюстративне фото (pixabay)

Місто під Хмельницьким затопило дощами

У Хмельницькій області України, місто Кам'янець-Подільський затопило дощами. Безперервні зливи не щадили нічого на своєму шляху. Про це у соцмережі Facebook пише Газета "Край Кам'янецький".

"Кам'янець-Подільський пішов під воду. Сумно... Ось що відбувається в ці хвилини біля ринку", - зазначено під опублікованим відео.

Відео: (Facebook.com/Kray.kp)

Наголошується, що бордюр вода загнала під асфальт, і зробила воронку по вулиці Суворова,17. У відповідні служби повідомили очевидці.

 

Фото: (facebook.com/Kray.kp)

Користувачі шоковані побаченим, а жителі міста підтверджують інформацію про негоду, прикріплюючи відповідні знімки:

  • Страшно уявити, що з тваринами.
  • Дуже шкода, але проти природи не попреш.
  • Страшна ситуація.
  • Такого ще не було...

Кам'янець-Подільський пішов під воду: шокуючі кадри

Скріншот: (facebook.com/Kray.kp)

Нещодавно Одеса постраждала від сильної зливи. Автомобілі пробиралися по місту практично "вплав".

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждали місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Авто пробиралися по потокам води з крижаною кіркою з граду.

Також ми писали про те, що міста на Прикарпатті через сильні дощі перетворилися на річки.

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