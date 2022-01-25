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Камалія заразилася на флурону і записала відео в клініці: "погані аналізи"

Автор: Володимир Костирін

Співачка Камалія, яка вже перенеслаCOVID-19 раніше, розповіла про одночасне зараження на коронавірус і грип, що отримало назву флурона.

Про це знаменита українська артистка повідомила у своєму Instagram.

Камалія також показала відео з клініки, куди прибула разом з мамою, Інною Петрівною Шмаренковою, оскільки переживає, що вона теж могла заразитися.

"Вже хворію більше 2-х тижнів, температура не падає нижче 38.0 С, погані аналізи крові, жорстке дихання. Завтра йду на КТ, щоб виключити ураження легень", - написала співачка.

На ролику видно, що медпрацівник проводить Камалії процедури та робить ін'єкцію. Тут же в кадрі - мама артистки на лежаку.

Камалія повідомила про зараження флуроною (фото: скріншот instagram.com/kamaliyaofficial)

За словами Камалії, вона двічі робила ПЛР-тести, які показували негативний результат і не виявляли зараження.

"Але наші друзі, які з нами відпочивали у Фінляндії - у них підвищилася корона. І такі ж всі симптоми. У мене двічі ПЛР-тест показує негативний (результат), але антитіла злетіли з 4 тисяч до 11-ти, тобто це показує те, що був контакт з вірусом. Тепер переживаю за маму, ось привезла її (в клініку) теж", - розповіла співачка.

Відео: Камалія заразилася флуроною-19 і грипом одночасно

Зазначимо, що нещодавно артистка з сім'єю відправлялася на відпочинок у Буковель.

Нагадаємо, не так давно 43-річна Камалія потрапила до лікарні під крапельницю, оскільки проходила курс відновлення та очищення крові після коронавірусу, яким перехворіла разом з сім'єю ще восени 2020 року.

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КамалияКоронавірус