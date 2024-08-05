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Камалия прокомментировала фото с синяками и гематомой на лице

Понедельник 05 августа 2024 18:32
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Камалия прокомментировала фото с синяками и гематомой на лице Камалия (фото: скриншот из видео)
Автор: Иванна Пашкевич

В апреле сеть озадачили фото украинской певицы Камалии с изуродованным лицом. Поклонники начали предполагать, что звезда стала жертвой домашнего насилия. Исполнительница впервые объяснила, что на самом деле тогда с ней случилось.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки Славе Демину.

Подробности

По словам Камалии, она не хочет раскрывать, почему на "слитых" фото у нее было окровавленное лицо.

Певица говорит, что это связано с ее будущим социальным проектом, который она готовит.

"Я бы не хотела просто раскрывать какие-то детали. Это был грим. Попали эти фото, я не знаю, куда и как… что это за фотки и кто это сделал. Но я там очень много дорисованного увидела", - призналась исполнительница.

Камалия прокомментировала фото с синяками и гематомой на лице

Камалия с синяками (фото: Telegram-канал Джокер)

На вопрос Демина, сохранился ли у нее оригинал фотографии, артистка ответила, что у нее их нет.

Также знаменитость назвала фейком скриншот переписки, в котором Камалия якобы пишет кому-то о том, что страдает от домашнего насилия.

"Я не знаю, что это за сообщение. Я таких не писала никому... Не знаю, кому это было выгодно, но я такого никому не писала", - заверила артистка.

Что известно о "слитых" фото с Камалией

Один из Telegram-каналов обнародовал несколько фотографий. На них 46-летняя женщина изображена в синяках, крови и гематоме на лице.

Фаны стали писать, что Камалия могла стать жертвой домашнего насилия, но решила об этом не говорить.

Камалия прокомментировала фото с синяками и гематомой на лице

Камалия с синяками (фото: Telegram-канал Джокер)

К слову, ее маникюр был такой же, как на последних публикациях в сети, поэтому они начали думать, что инцидент мог случиться совсем недавно.

Сама Камалия решила впоследствии выйти на связь и прокомментировать эти резонансе фото. В прямом эфире в TikTok она ответила, что с ней все хорошо и ничего не случилось.

Ранее Камалия призналась, что пережила рак и клиническую смерть.

Также она неожиданно появилась на публике в свадебном платье и с кольцом.

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