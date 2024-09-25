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Камалия сообщила о смерти близкого для нее человека

Среда 25 сентября 2024 09:51
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Камалия сообщила о смерти близкого для нее человека Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Катерина Собкова

В семье известной украинской певицы Камалии случилось горе - не стало ее дяди и крестного отца Владимира Прядко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию артистки в Instagram.

"22 сентября ушел из жизни мой родной дядя и крестный папа, Владимир Прядко. На этом видео мы с ним поем дуэтом на берегу Голубых озер Чернигова, где мы всегда всей семьей собирались на рыбалку. Эти воспоминания навсегда останутся в моем сердце", - написала певица.

В начале сентября артистка писала в соцсети, что дядя находится в тяжелом состоянии, так как у него выявили онкологическое заболевание и несколько сопутствующих, однако семья до последнего надеялась на чудо.

Также Камалия отметила, что за три года это уже третья смерть в ее семье: умерли три брата ее матери.

"За три года наша семья потеряла трех родных дядь, трех братьев моей мамы Инны Петровны: Василия, Александра и сегодня Владимира, моего крестного. Из пяти братьев остались только Юрий и Николай, который живет в Харькове", - поделилась певица.

К слову, недавно Камалия рассказала о том, что и сама пережила онкологию. Четыре года назад у нее диагностировали опухоль в груди, и это была первая стадия рака. К счастью, страшную болезнь вовремя заметили, и артистка начала лечение: это была химиотерапия в таблетках, операция и облучение.

А в начале нулевых певица даже пережила клиническую смерть из-за камней в почках.

Камалия сообщила о смерти близкого для нее человекаКамалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Ранее 10-летняя дочь Камалии оказалась в больнице.

Также Камалия прокомментировала фото с синяками и гематомой на лице.

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