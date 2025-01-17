Камалия сообщила о смерти близкого человека

"Мой дорогой дядя Николай Прядко ушел из жизни. Ему было всего 65 лет - возраст, когда мудрость созрела, а сил еще полно. Для нашей семьи это невыразимая боль и невосполнимая потеря", - отметила певица в своем блоге.

Она рассказала о том, что ее дядя был военным, а также имел много талантов.

"Он с отличием окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище, выигрывал математические олимпиады, занимался легкой атлетикой, пел в школьном ансамбле. Его жизненный путь проходил через службу в Германии, Средней Азии и преподавательскую деятельность в военных академиях. Он дослужился до звания полковника и заслужил уважение коллег и студентов", - подчеркнула певица.

После начала полномасштабного вторжения ее дядя помогал ВСУ.

"Доброта и искренность дяди были безграничны. Во время войны он помогал защитникам, передавал урожай для ВСУ, который сам выращивал", - отметила Камалия.

О причинах смерти она не рассказала.

Отметим, что это уже не первая смерть близкого родственника певицы за последние годы.

В сентябре 2024 года умер от онкологического заболевания ее дядя Владимир Прядко, который был ее крестным. Семья до последнего надеялась на чудо.

Тогда певица рассказывала, что за три года умерло трое братьев ее мамы Инны Петровны: Василий, Александр и Владимир.

"Из пяти братьев остались только Юрий и Николай, который живет в Харькове", - поделилась тогда певица.