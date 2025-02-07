Kalush Orchestra опозорились из-за отказа помочь армии: "Вы же благодаря ВСУ и Евровидение выиграли"

Kalush Orchestra нарвались на "шакалячий экспресс"

Так, все началось с того, что волонтеры открыли новый сбор для ВСУ. Донаты нужны для того, чтобы 92 бригада получила "комплекс разведывательно-поражающего действия - Пугач + Дзига". А чтобы поощрить тех, кто поддерживает защитников нашей страны, был выбран приз, который получит случайный донатер - гитара с автографами Kalush Orchestra.

Когда же одна из организаторов сбора обратилась к группе, чтобы музыканты поддержали эту акцию и сделали "репост" в соцсетях, она получила странный ответ. На странице кооперации, где отвечает менеджер музыкантов, девушке написали, что такие сборы Kalush Orchestra не поддержит.

"К сожалению группа не публикует и не распространяет информацию репостами собрания, которые несут характер оружия. К сожалению не сможем сделать репост. При следующем сборе НЕ на оружие мы обязательно распространим его в сторис. Спасибо за понимание", - говорилось в ответе представителей группы.

Kalush Orchestra попали в скандал (скриншот)

Реакция общества

На ситуацию уже отреагировали стендапер-волонтер Василий Байдак и участники группы Курган & Agregat.



Реакция Байдака (скриншот)

"Группа не хочет помочь собрать на дрон, то помогите вы. И можно выиграть их гитару. Калуш не репостит сборы на оружие. Блин, получается, группа Калуш - Австрия? Если группа не собирает на дроны, то их гитара собирает. Потому что гитара понимает, что НЕ оружие должно быть там, где НЕ война", - написал Василий и оставил ссылку на сбор.

Василий Байдак разнес группу Калуш (скриншот)

"Если это неправда, то группа Калуш, пожалуйста, как-то отреагируйте на это. А если это правда, то, народ, это п*зда! То есть кто-то должен вас защищать, ваших родных, ваши дома, гибнут ежедневно лучшие украинцы, молодые парни, девушки. Чтобы вы, б**ть что? А помогать стране на**й надо что ли?!" - гневно сказал Рамил.

Волонтер пристыдил группу, ведь если музыканты, как указывают их менеджеры, действительно не репостят сборы на оружие, то они не поддерживали военных на протяжении всей полномасштабной войны.

Между тем, на странице Kalush Orchestra не появилось новых постов или Stories, в которых группа как-то отреагировала бы на скандал. А комментарии под постами музыкантов уже "горят". Юзеры пишут: